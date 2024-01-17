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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة الـ72.. الداخلية تستخرج الأوراق الثبوتية لذوي الهمم بالمجان

صدى البلد

استقبل قطاعا الأحوال المدنية والوثائق بوزارة الداخلية المواطنين من ذوى الإعاقة لاستخراج “الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل” لهم مجاناً، وذلك بجميع الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، وتم تيسير وتسهيل إجراءات حصولهم على جميع الخدمات الشرطية.

جاء ذلك تزامناً مع الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تعظيم أطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وتفعيل الدور المجتمعى لجميع قطاعات الوزارة من خلال مشاركة المواطنين فى مختلف المناسبات.

 

 كما قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد مأموريات للأشخاص ذوى الإعاقة بالمنازل والمستشفيات لتقديم جميع الخدمات التى يقدمها القطاع من “بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة”، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم بالمجان.

 لاقت تلك المبادرة قبولاً واستحساناً من قبل المواطنين، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات.

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