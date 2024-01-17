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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: الهيئة العامة للنظافة والتجميل حققت طفرة كبيرة الفترة الماضية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية فى جميع فروعها وهو ما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الخامات ومعدات إصلاح المركبات ليؤدي ذلك في توفير كبير بالميزانية المخصصة لها ويسهم فى رفع مستوى الأداء بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاعتماد على الموارد الذاتية وتنميتها .

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة اليوم أعمال تطوير ورفع كفاءة الورش الإنتاجية التابعة للهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة بالدراسة والورشة الرئيسية لاصلاح المعدات الثقيلة (الهراسات).

وأشار محافظ القاهرة، خلال تفقده لعمل أحدث الماكينات التي تم مد الهيئة بها، إلى أن الهيئة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا لرفع كفاءة العمل بها مما جعلها مكانًا مميزًا يدار وفقًا للمعايير القياسية لأكبر مراكز الإصلاح والصيانة الخاصة بالورش الإنتاجية وورش المعدات الثقيلة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين، منوها بأن المحور الاساسي في تطوير هيئة النظافة والورش هو الاعتماد على العاملين المهرة الذين تزخر بهم الهيئة. 

وأكد عبد العال على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات .

كما أكد محافظ القاهرة أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين ، مضيفا أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة . 

وأثناء جولته بالورش الإنتاجية ، أشاد محافظ القاهرة بجودة المنتجات وتميزها، كما ثمن دور العمالة الماهرة التى استطاعت إصلاح معدات كانت معطلة وفى سبيلها للتخريد وإدخالها فى منظومة العمل بعد ضمها لأسطول معدات الهيئة .

من جانبه، أشار إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة إلى أن أعمال التطوير شملت استحداث أقسام جديدة، كما تم إقامة غرفة مراقبة وتحكم مركزى فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة لمتابعة كافة الورش تسهم فى إدارة العمل بدقة ، وتم تطوير قسم النجارة عن طريق شراء أحدث الماكينات لتصنيع غرف نوم وأنتريهات ومكاتب وبرجولات ، ومد قسم الحدادة بأحدث الماكينات ، بجانب إضافة ماكينات لورشة الترزية لعمل جميع انواع التيشيرتات وعمل الاوفر وملابس الحماية المدنية ، كما قام قسم التصميمات بعمل اللافتات الإرشادية عاكسة الضوء في الشوارع والحدائق العامة ، أما بالنسبة لورشة السمكرة فقد تم إصلاح الماكينات القديمة لتصنيع صناديق القمامة بدلا من شرائها. 

وتضم الورش عدة أقسام تشمل حداده ونجارة ولحام وسمكرة وسروجية وبراده وترزية وكهرباء ونقاشة ومسبك لتلبية احتياجات الهيئة.
 

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