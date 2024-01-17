لجان المحافظة عاينت مواقعها.. مشروعات استثمارية جديدة لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني بالدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.

وأوضح "مختار" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتتضمن ايضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.

وأشار "مختار" إلي ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديده تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.

وأوضح "مختار" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعه والأعمال ولديهم القدره علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصاديه كبيرة.

وأضاف "مختار" أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعه في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.

من جانبه أوضح مدير عام الانتاج والتنمية الاقتصادية والاستثمار ان اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والصحة والطب البيطري ومسئولي ادارات الاستثمار والتعاون الزراعي والانتاجي والانتاج الحيواني والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة والادارات الزراعية المختصة قامت بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بنطاق مركزي طلخا وتمي الامديد .