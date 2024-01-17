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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

23 ضحية.. ماذا حدث بعد انفجار مصنع للألعاب النارية في تايلاند؟ |شاهد

صدى البلد

أدى انفجار في مصنع للألعاب النارية إلى مقتل 23 شخصا على الأقل في تايلاند. 

وذكرت وسائل إعلام محلية، أنه يعتقد أن 7 آخرين أصيبوا في الحادث الذي وقع في سوان تينغ في سوفان بوري. 

وقالت جمعية إنقاذ الطرق السريعة في مقاطعة “سوفانبوري”، إنه تم انتشال 20 جثة حتى الآن، وتم تحديد أسماء الضحايا. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم التقاط الحادث المروع الذي وقع في حوالي الساعة 3.30 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم (الأربعاء 17 يناير) بالكاميرا. 

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على موقع “X”، - تويتر سابقًا - أعمدة الدخان تتصاعد في الهواء مع اشتعال النيران في المبنى الموجود بالأسفل.

وهرع المتطوعون من وحدة الإغاثة التطوعية في حالات الكوارث، ومسؤولو الإغاثة من الكوارث القريبة، إلى مكان الحادث. 

وتمت السيطرة على الحريق.. وقال الدكتور راتثافون ويتساناسوثي، طبيب الصحة العامة في مقاطعة سوفانبوري، إن الضحايا المصابين ما زالوا يُنقلون من مكان الحادث إلى مستشفى تشاو فرايا يومارات. 

وبحسب ما ورد حثت رئيسة الوزراء التايلاندية سريثا تافيسين السياسيين المحليين على العمل على حل الوضع وضمان نقل الضحايا إلى المستشفى. 

وقال سريثا "فيما يتعلق بالمتوفى أود أن أعرب عن تعازي لأسرته وأقاربه"، مضيفا أنه سيطالب "بالتعويض الكامل" للعائلات المتضررة.

ألعاب النارية وسائل إعلام محلية تايلاند

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