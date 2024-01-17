وزير الصحة يستجيب لـ«صدى البلد».. علاج طفل واقعة الإيدز بمستشفى أحمد ماهر

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اليوم الأربعاء، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، بسرعة نقل الطفل السيد رضا السيد اليماني، البالغ من العمر عاما و11 شهرًا، والمصاب بفيروس المناعة المكتسبة “الإيدز”، والمعروف إعلاميا بـ “رضيع الإيدز”؛ وذلك استجابة لمناشدة والدته للتدخل لعلاجه.

كما وجه وزير الصحة بنقل الطفل من مستشفى حميات طنطا إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة لسرعة تلقي العلاج اللازم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بحصول كل مواطن على حقه في العلاج وتقديم أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.

في المقابل، كشف الدكتور أسامة فتحي شعبان، مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة، في تصريحات صحفية، أن نقل رضيع الإيدز جاء بعد تنسيق الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مع الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

وأوضح أن وكيل وزارة الصحة بالغربية انتقل على رأس فريق طبي متخصص إلى مستشفى حميات طنطا، وتم نقل الطفل بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة.

وأشار مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمحافظة الغربية إلى أن وكيل الصحة بالغربية تابع الحالة الصحية لرضيع الإيدز، لحظة بلحظة، منذ صدور تكليفات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بنقل رضيع الإيدز إلى مستشفى حميات طنطا، ثم تلاها التكليفات الصادرة من وزارة الصحة بنقل الطفل إلى مستشفى أحمد ماهر التعليمي لسرعة علاجه.

وكانت أسرة الطفل السيد رضا السيد، البالغ من العمر عامين، ويعيشون في قرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استغاثت لعلاج طفلهم الذي يعاني من مرض فيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”؛ عقِب نقل دم ملوث له.