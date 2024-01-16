وكيل الصحة بالغربية يتابع نشاط مستشفى رمد طنطا خلال الشهور الماضية

تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية نشاط مستشفي رمد طنطا والتي تقدم خدمات العيادات الخاصه بالرمد بواقع 14 عيادة منها 7 عيادات عامة للكشف وعدد 7 عيادات تخصصية ( عياده قرنيه – عياده قزحيه –عياده جراحه الشبكيه – عياده شبكيه تشخيصية وسكر – عياده جلوكوما – عياده حول – عياده تجميل ) .

وجاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لأنشطة مديرية الشئون الصحية بالغربية علي مستوي المنشآت التي تقدم الخدمات الطبية للمواطنين والحرص الدائم علي رفع كفاءة ودعم المنشآت الطبية بالتجهيزات التي من شأنها رفع جودة الخدمة المقدمة للمرضي وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كما أشار إلى أن أنشطة العمليات بمستشفي رمد طنطا والتي تضمنت قيام المستشفي خلال اشهر سبتمبر اكتوبر ونوفمبر بعدد 747 عملية كبري ( 369 عميله مياه بيضاء- 1 عمليه مياه زرقاء – 31 عمليه حول -57 عميله شبكيه – 1 عمليه قرنية – 283 عمليه حقن شبكيه – 5 عمليه تسليك قناه دمعية ) بالاضافه الي عدد 389 عمليه متوسطه وعدد 459 عمليه صغري خلال نفس الفتره



وفي نفس السياق تقدم الدكتور أسامه بكل الشكر والتقدير لفريق عمل مستشفي رمد طنطا لمشاركتهم البحثية التي تم نشره في مجلة Egyptian journal of clinical RETROSPECTIVE STUDY

و موضوعه عن نسبة انتشار الشبكية السكريه ( مضاعفات مرض السكر النوع الثاني علي شبكية العين )وتحليل العوامل المؤثرة في انتشارها بين مواطنين وسط الدلتا.

وقالت الدكتورة اعتدال منصور مدير مستشفي رمد طنطا لقد تم إجراء البحث في مستشفي رمد طنطا التابعة لمديرية الشئون الصحية بالغربية حيث تأسس بالمستشفي أول عيادة للكشف المبكر عن مضاعفات مرض السكر علي العين و علاجها و ذلك منذ عام ٢٠١٤ وتم الكشف علي اكثر من 5000 مريض ومتابعتهم و التي قد أسهمت بشكل كبير في زيادة الوعي عند مرضي السكر بأهمية المتابعة والفحص الدوري للعينين و علاج الكثير من المضاعفات الناتجة عن مرض السكر.

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