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رئيس التحرير
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برلمان

الإصلاح والنهضة: قانون الإجراءات الجنائية يعد التزاما دستوريا ويوفر ضمانات للمتهمين

هشام عبد العزيز
هشام عبد العزيز

قال هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تعليقا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، واصفًا تلك الخطوة بـ "التاريخية" والتي كانت ضمن توصيات الحزب المقدمة إلى أمانة الحوار الوطني في ملف حقوق الإنسان. مؤكدا على أن هذه التعديلات تعمل على توفير ضمانات للمتهمين، مراعياً بذلك الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظراً لتراكم القضايا المتزايد.

وأكد عبد العزيز على أن التكدس في القضايا يؤثر سلباً على سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى تأخير في إصدار الأحكام وحسم النزاعات. مشيرا إلى أهمية العمل دوما على تسريع الإجراءات وتحسين أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعّال ومنصف، وذلك بهدف ضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.

وأشاد رئيس حزب الإصلاح والنهضة بترحيب الحكومة بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية من اليوم الثاني لصدوره، دون انتظار بداية السنة القضائية في أكتوبر 2024، وفقا لما ورد في مشروع القانون مشيرا إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو بمثابة وفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

وأضاف عبد العزيز أن مشروع القانون المقدم يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا ويستحق الإشادة لعدة أسباب. أولها لأنه يعكس التزاماً واضحاً نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية. وثانيها أنه أشار إلى تفاصيل مهمة مثل إجراءات إعلان المتهم، وتحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وهذا كله يعكس اهتماماً بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي، مما يعزز من مبدأ العدالة والإنصاف.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة البناء على تلك التعديلات والسعي قدمًا للعمل على استكمالها بتعديلات أخرى تتعلق بضمانات الحبس الاحتياطي والتي تقدم بها الحزب ضمن توصياته في ملف الحقوق والحريات بالحوار الوطني.

حزب الإصلاح هشام عبد العزيز الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية استئناف الأحكام الصادرة

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