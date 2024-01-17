اكتشاف تاريخي عمره 290 مليون سنة .. فما هو؟

حطمت البقايا المحنطة لمخلوق "أقدم من الديناصورات" رقما قياسيا ملحوظا، حيث توصل العلماء إلى اكتشاف "مذهل".

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يعود تاريخ جلد التمساح الذي تم اكتشافه مؤخرًا إلى ما يقرب من 290 مليون سنة، مما يجعله أقدم من الديناصورات بنحو 130 مليون سنة.

ويعتقد الخبراء الذين اكتشفوا الحفرية أنها أقدم قطعة من الجلد في التاريخ المعروف.

ويحاول علماء الحفريات الآن معرفة المخلوق الذي جاءت منه شريحة الجلد، حيث تشير جميع الأدلة إلى سحلية ترتاد الأرض في الوقت الحاضر بعد اكتشافها في كهف من الحجر الجيري في أوكلاهوما بالولايات المتحدة.

اكتشاف تاريخي 290 مليون سنة

تحدث المؤلف المشارك في الدراسة إيثان موني منذ ذلك الحين عن الاكتشاف الذي يُعتقد أنه يسبق أقدم عينات الجلد الموجودة، ومعظمها من الديناصورات.

ولم يتم العثور على هياكل عظمية أو بقايا بجانب عينة الجلد، مما يعني أنه من غير الممكن التعرف على الحيوان. وأفاد موقع LiveScience أنه لا توجد فرصة للتعرف على جزء الجسم الذي نشأ منه الجلد.

ولكن هناك بعض المؤشرات على نوع الحيوان الذي يمكن أن يكون عليه، حيث إن الوحش "زواحف للغاية إذا رأيته اليوم" ويرتبط بـ "زواحف الأسلاف" أكثر من أي حيوان آخر.

وقاموا أيضًا بقياس عناصر البقاء الرئيسية للحيوان المراوغ، معتقدين أن الجلد المتحجر يظهر علامات التكيف التي تم إجراؤها للبقاء على قيد الحياة على الأرض.