لماذا سمي السمك بالحوت في القرآن الكريم؟ خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن أصحاب السبت هم أهالي قرية من قرى بني إسرائيل، لافتا إلى أن القرية مكانها تحديدا الآن مختلف عليه، لكن المتفق عليه أنها كانت قرية تطل على البحر ويعيش سكانها على صيد السمك.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن السمك كان يطلق عليه اسم «الحيتان» وهو اسم متعارف عليه لدى أغلبية المدن الساحلية، لافتا إلى أن أهالي رشيد في مصر لازالوا يطلقون اسم حيتان على الأسماك.



وأشار إلى الآية بسورة الكهف، "فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا"، والتي كان يقصد بها أنهم نسوا سمكتهم.

