خالد الجندي: محمد سيد طنطاوي عاش ومات مدافعا عن الإسلام

أشاد الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، بكتاب التفسير الوسيط الذي أصدره الشيخ الراحل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق، مشيرا إلى أنه حرص طوال رحلة حياته على تعليم مفاهيم الإسلام بشكلها الصحيح ومحاربة التطرف.



وقال عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، إن الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش ومات مدافعا عن الإسلام فلقد تعلمنا منه الكثير في العلوم الدينيوية والتفسيرية، ويجب علينا أن ندرس حياة هذا الرجل للأجيال المقبلة حتى يكون قدوة لهم.

وتابع: "الإمام الراحل سيد طنطاوي، كان له 7 أبناء، توفي منهم أربعة، وباق منهم 3، منهم ابنته معلمة القرآن وهي الطبيبة ثناء، وهى وأخواتها بعد مطالبات كثيرة من الناس لهم قاموا بالاستجابة لهم وطبعوا كتاب التفسير لوالدهم وسيكون متوافرا منه طبعة شعبية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب".