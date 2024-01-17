نائبة وزير الآثار: خط ساخن لمواجهة أي شكاوى للسائحين.. فيديو

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن المطارات السياحية تتميز بسرعة الإنجاز في التعامل مع السياح.



وأضافت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "زيادة الوعي بأهمية السياحة تنعكس على الاستثمارات.

وأشارت إلى أنه لابد من زيادة الوعي لدى كافة الجهات بأهمية السياحة في مصر، لأنها تصب في الاقتصاد المصري من توفير فرص عمل أو منشآت مباشرة أو غير مباشرة أو مصانع تنتج منتجات سياحية.

وتابعت: التصرفات السلبية تجاه السائح واستغلاله تصل إلينا من خلال الخط الساخن، والسائح بيوصل إلينا ويبلغنا بشكواه، ونتصرف فيها إذا كانت في منشأة تخضع لوزارة السياحة، إما إذا كانت مع جهة أخرى يتم التواصل والتعامل معها.

وشددت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة،: لابد من مواجهة التصرفات السلبية التي تواجه السياح، 19654 الخط الساخن لتلقي شكاوى السائحين.