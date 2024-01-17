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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية المغربية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية

البحرية المغربية
البحرية المغربية

نجحت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية ، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر قاربين مطاطين على بعد 55 كلم شمال ميناء طانطان.

وأشار بيان صادر القوات البحرية الملكية الي ان القارب كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 47 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء و6 مغاربة.

وأوضح  ريان  للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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