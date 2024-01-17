البحرية المغربية تحبط محاولة للهجرة غير الشرعية

نجحت وحدة تابعة للبحرية الملكية المغربية ، اليوم الأربعاء، في إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عبر قاربين مطاطين على بعد 55 كلم شمال ميناء طانطان.

وأشار بيان صادر القوات البحرية الملكية الي ان القارب كان يعتزم التوجه إلى جزر الكناري، وعلى متنه 53 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 47 ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء و6 مغاربة.

وأوضح ريان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.