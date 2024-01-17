إبراهيم عيسى: علينا زراعة الأمل والاهتمام بالصحة النفسية في مواجهة الأزمات

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على ضرورة زراعة الأمل والفعل الإيجابي في فترة نمر فيها بظروف تسمح بأن يتفجر بعضنا ويشعر بحالة من الإحباط واليأس والرغبة في الاستسلام والتسليم، موضحا أن أهم شيء يجب فعله في هذه المرحلة الاهتمام بالصحة النفسية والثبات الانفعالي.

إبراهيم عيسى: الاهتمام بالصحة النفسية مهم الآن

وأشار إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه لابد أن يكون الاهتمام بالصحة النفسية على مستوى الأسرة والمجال العام وأن يقوم المواطن بدوره ورسالته وأداءه أينا كان موقعه، متابعًا: "لابد أن نلتزم ونضبط النفس".

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاهتمام بالصحة النفسية مهم الآن لما نمر به من أزمات اقتصادية واجتماعية وضغوط على المواطنين.