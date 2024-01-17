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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقيةD لمجموعتين ببورسعيد | صور

افتتاح الرخصة الأفريقيةD
افتتاح الرخصة الأفريقيةD لمجموعتين ببورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد اليوم افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقية D بحضور  الدكتور جمال محمد علي والدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم بأحد فنادق بورسعيد . 

وأكد الكابتن جمال نوفل مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم ان فعاليات  الرخصة تبدأ باختبار  للمدربين للمجموعات D49 و D 50 بحضور ثلاثين متدربا لكل مجموعة.

افتتاح الرخصة الأفريقيةD لمجموعتين ببورسعيد

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وأضاف مدير منطقة بورسعيد ان الدورة شهدت مشاركة  عمرو السفينة نجم المصري  والزمالك وأحمد بوسف ومحمد خليفة لاعبي المصري السابقين وأحمد عبد الرازق لاعب بتروجيت و المريخ.

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ولفت مدير منطقة بورسعيد الى انه عقب الانتهاء من اختبار المدرب مهاريا و فنيا خضع جميع المدربين لاختبار المقابلة الشخصية والتي يتحدث فيها المدرب عن نفسه و الفرق التي دربها واجتاز جميع المتقدمين جميع الاختبارات وشرح الدكتور جمال محمد علي محاضرة تعريفية للمدربين عن أهمية  الرخصة D والمحتوي التدريبي.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الدورة الأولى من نوعها فى بورسعيد لمدة ٨ أيام. 

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