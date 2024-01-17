افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقيةD لمجموعتين ببورسعيد | صور

شهدت محافظة بورسعيد اليوم افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقية D بحضور الدكتور جمال محمد علي والدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم بأحد فنادق بورسعيد .
وأكد الكابتن جمال نوفل مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم ان فعاليات الرخصة تبدأ باختبار للمدربين للمجموعات D49 و D 50 بحضور ثلاثين متدربا لكل مجموعة.
وأضاف مدير منطقة بورسعيد ان الدورة شهدت مشاركة عمرو السفينة نجم المصري والزمالك وأحمد بوسف ومحمد خليفة لاعبي المصري السابقين وأحمد عبد الرازق لاعب بتروجيت و المريخ.
ولفت مدير منطقة بورسعيد الى انه عقب الانتهاء من اختبار المدرب مهاريا و فنيا خضع جميع المدربين لاختبار المقابلة الشخصية والتي يتحدث فيها المدرب عن نفسه و الفرق التي دربها واجتاز جميع المتقدمين جميع الاختبارات وشرح الدكتور جمال محمد علي محاضرة تعريفية للمدربين عن أهمية الرخصة D والمحتوي التدريبي.
ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الدورة الأولى من نوعها فى بورسعيد لمدة ٨ أيام.