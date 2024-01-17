افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقيةD لمجموعتين ببورسعيد | صور

شهدت محافظة بورسعيد اليوم افتتاح فعاليات الرخصة الأفريقية D بحضور الدكتور جمال محمد علي والدكتور ميمي عبد الرازق والكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم بأحد فنادق بورسعيد .

وأكد الكابتن جمال نوفل مدير منطقة بورسعيد لكرة القدم ان فعاليات الرخصة تبدأ باختبار للمدربين للمجموعات D49 و D 50 بحضور ثلاثين متدربا لكل مجموعة.

افتتاح الرخصة الأفريقيةD لمجموعتين ببورسعيد 1000244233 1000244222 1000244211 1000244212 1000244224 1000244213 1000244225 1000244214 1000244230 1000244231 1000244232 1000244221 1000244219 1000244226 1000244215 1000244227 1000244216 1000244228 1000244217 1000244229

وأضاف مدير منطقة بورسعيد ان الدورة شهدت مشاركة عمرو السفينة نجم المصري والزمالك وأحمد بوسف ومحمد خليفة لاعبي المصري السابقين وأحمد عبد الرازق لاعب بتروجيت و المريخ.



ولفت مدير منطقة بورسعيد الى انه عقب الانتهاء من اختبار المدرب مهاريا و فنيا خضع جميع المدربين لاختبار المقابلة الشخصية والتي يتحدث فيها المدرب عن نفسه و الفرق التي دربها واجتاز جميع المتقدمين جميع الاختبارات وشرح الدكتور جمال محمد علي محاضرة تعريفية للمدربين عن أهمية الرخصة D والمحتوي التدريبي.

ومن المنتظر أن تستمر فعاليات الدورة الأولى من نوعها فى بورسعيد لمدة ٨ أيام.