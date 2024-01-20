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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عديلة هاشم.. المحامية التي هزمت الاحتلال

عديلة هاشم
عديلة هاشم


اثارت المحامية عديلة هاشم ردود فعل عالمية نالت الإعجاب بسبب المرافعة القوية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل اتي تمارس مجازر حرب ضد الشعب الفلسطيني

قدمت المحامية عديلة هاشم مرافعة بأدلة ضد إسرائيل في المحاكمه التي تتعلق بالإبادة الجماعيه ضد الفلسطينيين في غزه 

قادت المحامية عديلة هاشم المرافعة عن ملف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إعجاب الملايين من المهتمين والمتابعين للحدث التاريخي حيث لأول مرة تقف تل أبيب كمتهمةٍ بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حربها ضد الفلسطينيين وذلك بعد أن أصدرت جنوب أفريقيا ملفاً ضدها في محكمة العدل الدولية

السيرة الذاتية للمحامية عديلة هاشم  وُلِدت المحامية عديلة هاشم في عام 1965 بمدينة دربن، بمقاطعة ناتال الجنوب أفريقية. وحصلت عديلة هاشم على بكالوريوس القانون من جامعة ناتال في دربن، وفي أواخر سنة 1980 فازت بزمالة فرانكلن توماس لتدرس ماجستير الحقوق من جامعة درو في الولايات المتحدة والذي حصلت عليه في العام 1999.

ثم حصلت على ماجستير القانون من جامعة سانت لويس. ثم فازت بمنحة لدراسة دكتوراه القانون في جامعة نوتردام في الولايات المتحدة، وقد حصلت على الدكتوراه في القانون عام 2006.

ومنذ يونيو  عام 2003، أصبحت عديلة هاشم عضواً في نقابة محامي جوهانسبرغ وتشمل مجالات ممارستها المفضلة القانون الدستوري والقانون الإداري والصحة والمنافسة، وقد مثلت عديلة هاشم في مسيرتها المهنية أمام أقسام مختلفة من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الجنوب أفريقية

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