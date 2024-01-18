تخفيض على تذاكر القطارات.. السكة الحديد تزف بشرى لكبار السن وذوي الهمم

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خصم بنسبة 50% على تذاكر كافة قطارات السكك الحديدية بكافة الخطوط لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الهيئة، أن تخفيض ذوي الهمم ومرافقيهم بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على كافة مستوى المحافظات، بكافة القطارات على كافة الخطوط بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.

وطالبت الهيئة ذوي الهمم وكبار السن حجز التذاكر قبل ركوب القطارات تجنبا للغرامة.

وتقدم الهيئة خدمات متعددة لذوى الهمم وكبار السن بمحطة مصر بالقاهرة، غير التخفيض على قيمة تذاكر السفر على القطارات، ومنها وجود سيارات كهربائية لنقل ذوى الهمم وكبار السن والمرضى داخل المحطة، كما تم تخصيص شبابيك تذاكر مخصصة لهم.