دوافع قوية.. أسامة عرابي يحذر لاعبي المنتخب من مباراة اليوم| تفاصيل

قال أسامة عرابي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن الشعب المصري والعالم يتابع مباريات المنتخب المصري، ويجب أن تكون الدوافع لدى اللاعبين قوية ونسعى لتحقيق الفوز في المباريات القادمة.

وأضاف "أسامة عرابي" خلال حواره ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عل قناة "صدى البلد"، أن فوز المنتخب المصري على غانا سيضمن للمنتخب التأهل، متابعا: منتخب غانا سيسعى بكل الطرق لتحقيق الفوز وضمنا بقائه في البطولة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتنظيمات الدفاعية وعدم السماح للمنتخب الغاني بإحراز أهداف، متابعا: نتمنى أن يحقق المنتخب المصري الفوز وتقديم أداء جيد يسعد الملايين.



وأكمل: أرى أن يتم الدفع بمروان عطية في مباراة اليوم بدلا من محمد النني، موضحا: عدم توظيف أحمد زيزو في مكانه الصحيح، تسبب في حدوث خلل واضح.

