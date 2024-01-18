تامر عبدالحميد يقدم نصيحة هامة لـ فيتوريا قبل مباراة غانا

وجه تامر عبدالحميد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة للمدير الفني للمنتخب المصري روي فيتوريا، قائلا: الجماهير في انتظار تحقيق الفوز وتقديم أداء كروي ممتع.

وأضاف "تامر عبدالحميد" خلال حواره ببرنامج "علي مسئوليتي" المذاع عل قناة "صدى البلد"، أن تشكيل المنتخب في المباراة القادمة يجب أن يكون محررا، متابعا:" لازم فيتوريا يتعلم أزاي يحط تشكيل مناسب للمباراة، لازم يعمل زي حسن شحاتة".

وأكمل:" أنا ضد جلوس حمدي فتحي على دكة البدلاء وأرى أن وجود مروان عطية في التشكيل القادم سيضمن للمنتخب التفوق الهجومي وقطع الكرة من الخصم وتحويلها إلى الهجوم".



وأوضح أن المنتخب يمتلك مفاتيح إسعاد أو حزن ما يقارب من 105 مليون مصري، بالإضافة إلى جماهير الدول الأوروبية.

