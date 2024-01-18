تقوية جهاز المناعة الأبرز.. نصائح لتجنب نزلات البرد خلال الشتاء

للوقاية من نزلات البرد خلال فترة انخفاض درجات الحرارة، يمكنك اتباع النصائح التالية، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

نصائح لتجنب نزلات البرد خلال إنخفاض درجة الحرارة

ارتداء الملابس الدافئة: تأكد من ارتداء الملابس المناسبة للطقس البارد، بما في ذلك القبعات والقفازات والوشاحات لحماية الجسم من فقدان الحرارة الزائدة.

غسل اليدين بانتظام: قم بغسل يديك بانتظام بالماء والصابون للحد من انتقال الجراثيم والفيروسات. استخدم معقم اليدين إذا لم يكن هناك ماء وصابون متاحين.

تقوية جهاز المناعة: تناول وجبة متوازنة وغنية بالفواكه والخضروات والبروتينات لتعزيز جهاز المناعة وتقويته.

تجنب الأماكن المزدحمة: حاول تجنب الأماكن المكتظة بالناس قدر الإمكان، خاصة إذا كانت هناك أشخاص مصابين بالأمراض المعدية.

تجنب ملامسة العينين والأنف والفم: حاول عدم لمس عينيك وأنفك وفمك بأيدي غير نظيفة، لأن هذا قد يساعد في منع انتقال الجراثيم.

تعزيز التهوية: قم بفتح النوافذ لتهوية المنزل والسماح بتدفق الهواء النقي.

الحفاظ على الترطيب: استخدم مرطب الهواء في المنزل لمنع جفاف الجهاز التنفسي وتهيئة البيئة للمحافظة على رطوبة الأنف والحنجرة.

الحفاظ على ممارسة النشاط البدني: ممارسة النشاط البدني المنتظم يساهم في تعزيز الجهاز المناعي وتحسين وظائف الجسم.

تناول المشروبات الساخنة: شرب المشروبات الساخنة مثل الشاي الدافئ أو الحساء يساعد في ترطيب الجسم وتخفيف أعراض الاحتقان الأنفي.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: يجب أن تحرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم لتعزيز جهاز المناعة وتقويته.

تذكر أن النصائح الواردة ليست ضمانًا لعدم الإصابة بنزلة برد، ولكنها تساعد في تقليل فرص الإصابة بها. إذا ظهرت عليك أعراض البرد، يُنصح بالراحة وشرب السوائل الدافئة والاستشاراة الطبية.