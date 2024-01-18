بعد انخفاض سعرها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

الطماطم هي فاكهة مفيدة ومغذية للغاية، ولها العديد من الفوائد الصحية، سواءً كانت في موسمها أو خارجه.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم ؟

كشف موقع إكسبريس عن بعض الفوائد الرئيسية للطماطم والتى تشمل ما يلي :

غنية بالمواد المغذية: تحتوي الطماطم على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين C وفيتامين A والبوتاسيوم، وهذه المواد المغذية تساهم في دعم صحة العيون والجهاز المناعي ونظام القلب والأوعية الدموية.

مصدر قوي لمضادات الأكسدة: تحتوي الطماطم على مضادات الأكسدة مثل ليكوبين، الذي يعتبر مركبًا قويًا في محاربة الجذور الحرة والحفاظ على صحة الخلايا، يُعتقد أن استهلاك الطماطم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

داعم لصحة الجهاز الهضمي: تحتوي الطماطم أيضًا على كمية جيدة من الألياف الغذائية، وهي مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وتعزيز وظائف الأمعاء السليمة، قد تساعد الألياف في تقليل مشاكل الإمساك وتحسين هضم الطعام.

دعم صحة الجلد: يحتوي فيتامين C الموجود في الطماطم على خصائص مضادة للأكسدة وقد يساعد في تحسين صحة الجلد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

من المهم ملاحظة أن فوائد الطماطم تظل سارية بغض النظر عن سعرها، ولكن من المفترض أن يكون سعرها في موسمها أقل نسبيًا، يمكنك الاستفادة من هذا الوقت لتضمين الطماطم في نظامك الغذائي والاستمتاع بفوائدها الصحية.