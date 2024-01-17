الأسواق اليوم.. الطماطم تتراجع مجددا والبصل مستقر

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق مجددا، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

فيما استقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 10و21 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.

وكانت أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة من 8 إلى 10 جنيهات.

وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 5 و8 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 8 و10 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 4.5 جنيه .

أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها للكيلو

أسعار البصل اليوم تراوحت بين 10 و21 جنيها للكيلو

أسعار الكوسة تراوحت بين 6و 14 جنيها متراجعه بنحو جنيها واحدا

سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و 4 جنيهات

أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6و 14 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي تراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو

الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 4 جنيهات للكيلو في الجملة

فلفل رومي بلدي تراوح بين 6و 12 جنيها للكيلو

فلفل حامي بلدي تراوح بين 4 و 9 جنيهات الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الفلفل الألوان تراوح بين 23 و28 جنيها

وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 11 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و 11 جنيها للكيلو.

واستقر سعر البسلة اليوم بين 16و22

وتراخ سعر السبانخ بين 5 إلى 8 جنيهات

وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو

سجل سعر القلقاس من 11 إلى 15 جنيها للكيلو

وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.

ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة