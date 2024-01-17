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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسواق اليوم.. الطماطم تتراجع مجددا والبصل مستقر

صدى البلد

تراجعت أسعار الطماطم اليوم في الأسواق مجددا، وتراوح سعر الطماطم في الجملة بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو لتصل إلى المستهلك في سوق التجزئة بين 5 و7 جنيهات للكيلو.

 

فيما استقرت أسعار البصل في أسواق الجملة متراوحًا بين 10و21 ليصل إلى المستهلك بنحو 20 و25 جنيها للكيلو.

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وكانت  أسعار البصل انخفضت من أعلى سعر لها الشهر الماضي متراجعة  من 8 إلى 10 جنيهات. 

وتراجع سعر البطاطس متراوحا بين 5 و8 جنيهات لتصل إلى أسواق التجزئة إلى 8 و10 جنيها للكيلو.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 17-1-2024 ، ضمن نشرته الخدمة.

أسعار الخضراوات اليوم

  • أسعار الطماطم تراوحت بين 3.5و 4.5 جنيه .
  • أسعار البطاطس تراوحت بين 5 و8 جنيهات للكيلو.
  • وسجل سعر الثوم من 40 إلى 60 جنيها للكيلو
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  • أسعار البصل اليوم تراوحت بين 10 و21 جنيها للكيلو
  • أسعار الكوسة تراوحت بين 6و 14 جنيها متراجعه بنحو جنيها واحدا
  • سعر الجزر بدون عروش تراوح بين 2 و 4 جنيهات
  • أسعار الفاصوليا تراوحت بين 6و 14 جنيها للكيلو
  • الباذنجان البلدي تراوح بين 5.5 إلى 7.5 جنيه للكيلو
  • الباذنجان الرومي تراوح بين 2و 4 جنيهات للكيلو في الجملة
  • فلفل رومي بلدي تراوح بين 6و 12 جنيها للكيلو
  • فلفل حامي بلدي تراوح بين 4 و 9 جنيهات الكيلو

أسعار الخضراوات في سوق العبور 

  • سعر الفلفل الألوان تراوح بين 23 و28 جنيها
  • وتراوح سعر الخيار الصوب بين 7 و 11  جنيهات.
  • وتراوح سعر الخيار البلدي بين 7 و  11 جنيها للكيلو.
  • واستقر سعر البسلة اليوم بين 16و22
  • وتراخ سعر السبانخ بين 5 إلى 8 جنيهات
  • وتراوح سعر البامية بين 40 و 45جنيها للكيلو
  • سجل سعر القلقاس من 11 إلى 15 جنيها للكيلو
  • وسجل سعر البطاطا بين 3 إلى 8 جنيهات للكيلو.
  • ووصل اللفت إلى 2.5 جنيها للكيلو.
  • وتراوح سعر البنجر بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

أسعار الفاكهة

  • أسعار البرتقال البلدي تراوح بين 6و 7.5 جنيه.
  • أسعار برتقال سكري تراوح بين 6 و 7.5 جنيه
  • أسعار برتقال أبو سرة  تراوح بين 7و 9 جنيهات
  • أسعار اليوسفي تراوحت بين 5 و 8 جنيهات
  • أسعار جروب فروت تراوح بين 4و 6 جنيهات
  • سعر عنب كرمسن تراوح بين 18 و28 جنيهات.
  • سعر عنب مستورد أصفر 40 جنيها
  • سعر عنب مستورد أسود 40 جنيها
  • سعر تفاح أمريكي إيطالي تراوح بين 25 و45 جنيها
  • سعر تفاح جولدن تراروح بين 20 و30 جنيها
  • سعر تفاح سوري لباني تراوح بيم 18 و28 جنيها
  • سعر بلح سماني تراوح بين 4 و7 جنيهات
  • سعر بلح زغلول تراوح بين 7 و10 جنيهات
  • سعر بلح رملي بين 8 و14 جنيها
  • سعر بلح سيوي تراوح بين 30 و40 جنيه
  • سعر الرمان بين 11 و 19 جنيها
  • سعر الفراولة من 14 لـ20 جنيها
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