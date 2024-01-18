لو بتظهر فى جسمك كدمات مفاجئة.. مؤشر على تجلط الدم.. اعرف الأسباب

يصاب الشخص بكدمات لأسباب مختلفة بعضها ناتج عن الاصطدام بشيء ما، بينما يظهر البعض الآخر من تلقاء نفسه، ومع ذلك، فمن الممكن أن الأسباب المحتملة وراء إصابة أي شخص بالكدمات يمكن أن يكون إما بسبب حالة صحية أو بعض الأدوية، وفقا لموقعHealth digest نعرض في هذا التقرير أسباب تجلطات الدم.



اسباب تجلطات الدم:

السرطان:

يصاب المصابون بسرطان الدم بكدمات لأن أجسامهم لا تنتج ما يكفي من الصفائح الدموية لوقف نزيف الأوعية الدموية ومع ذلك، لا تختلف الكدمات الناتجة عن اللوكيميا عن الكدمات الناتجة عن أي سبب آخر.



نقص فيتامين ج

يمكن أن يسبب نقص فيتامين ك زيادة مفاجئة في علامات الكدمات على الجسم،نزيف مؤلم للثة وجروح غير مبررة وكدمات سهلة، بالإضافة إلى ذلك ، فيتامين ج ،هو عنصر غذائي مهم يساعد على تكوين جلطات الدم ويوقف النزيف، ضروري لمنع أي حالات من الكدمات.



تناول بعض الأدوية:

ينصح الأطباء، تجنب تناول أدوية ترقق الدم يمكن أن تضعف وتغير مجرى الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى الالتهاب ويزيد من خطر النزيف والكدمات.



استهلاك تناول الكحول:

الإفراط في الكحوليات تسبب الإصابة بأمراض الكبد فقدان الكبد قدرته على إنتاج البروتينات التي تساعد في تجلط الدم، وبالتالي يكون الإنسان أكثر عرضة للنزيف ولظهور الكدمات بسهولة.

فاستهلاك تناول الكحول من أسباب الكدمات المفاجئة، فهي من أكثر الأمور التي تؤثر سلبا على صحة الكبد، وترفع من خطر الإصابة بتشمع الكبد،وتجلط الدم.