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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا ..نوع من أواني الطهي يسبب أمراضا خطيرة أبرزها السرطان

أواني الطهي
أواني الطهي

كشفت عديد من الأبحاث أن ذوبان الالومنيوم والنحاس من الأواني بسبب كثرة الاستعمال بالطهي تسبب أمراضا خطيرة على جسم الإنسان وتؤدي الي مشكلات بالعظام وتسبب الزهايمر خاصة وأن هذه الأواني الالومنيوم بعد الاستخدام يصبح بها مثل النقاط السوداء وهي دليل على ذوبانه بالاكل فهنا يجب الاستغناء عنها ورميها حتى لو كانت جديدة كذلك نفس الشيء بالنسبة للأواني النحاس حيث ان ذوبان النحاس بالطعام يتسبب في إفراز مواد سامة على جسم الإنسان.

وأكد خبراء التغذية حسب ما نشره موقع health shots.. على ضرورة اختيارك لأفضل أواني الطبخ الصحية عند شرائك لها ، انتباه الجميع الى نوعية أواني الطبخ التي يستعملونها، فهناك أوانٍ خطيرة وغير آمنة  تسبب السرطان وأمراض عديدة  لجسم الانسان، واكدوا ان اهتمامك بصحتك وصحة اسرتك يعني اهتمامك بكل التفاصيل التي تضمن لك ذلك ومن بينها.

أكد الخبراء أن الأواني الاكثر ضررا تشمل اواني الالومنيوم والنحاس والاواني غير القابلة للالتصاق كالتيفال والسيراميك، والتي تذوب مكوناتها في الاطعمة بشكل مباشر او غير مباشر نتيجة كثرة الاستهلاك وحذروا من استعمالها كما ان العديد من الابحاث اثبت ارتباطها بأمراض خطيرة مثل الزهايمر والامراض السرطانية.


لذا يجب الحرص قبل شرائها في اختيار نوع مضمون وموثوق به.

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وشدد الخبراء  أن أواني الطهي التي تحتوي على المواد الفيزيائية والكميائية للأكل لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية التي تترسب في الطعام اثناء عملية الطهي والتي تتسبب في كثير من المشكلات الصحية مثل التسمم بالعناصر الكميائية مثل النحاس والرصاص والكدنيوم كما ان تسخين الطعام في هذه الاواني سواء على النار او في الفرن يساعد على زيادة معدل ذوبان اجزاء من تلك العناصر التي تلوث الطعام.

أكدت الأبحاث أن من اكثر اواني الطهي انتشارا هي اواني الطهي الالومنيوم حيث ان الجميع يظن انهم من اكثر اواني الطهي الصحية لكن الابحاث اثبتت مؤخرا علاقة اكسيد الالمنيوم بمرض الزهايمر وبأنها تؤدي الى قتل خلايا المخ تدريجيا والخرف المبكر وتعبر اواني الطبخ الالومنيوم الاكثر ضرارا على صحة الانسان.

كما تسبب العديد من المخاطر الصحية التي تؤدي إلى اضطرابات في الهضم
زيادة مستويات خلايا الدم الحمراء والتي تسبب الضعف، الإحساس بالترجيع، صداع، ألم المفاصل، والدوخة.
الإجهاد الكلوي
التهاب الشعب الهوائية المزمن
انخفاض وظائف الرئة
وفي بعض الحالات سرطان الرئة.

وأوضحت الأبحاث أن تشمل الأواني الأكثر ضررًا وتشكل خطورة على جسم الانسان هي أواني الألومنيوم والنحاس والأواني غير القابلة للالتصاق كالتيفال والسيراميك،وخاصة مع كثرة الاستهلاك فمثلا اواني الالومنيوم تحتوي على مادة الالومنيوم التي تكون سامة للانسان والتي تذوب مكوناتها في الأطعمة بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة كثرة الاستهلاك.

ووجد الباحثون أن أواني الطهي الغير قابلة الالتصاق تتفاعل مع الملح والأحماض والأطعمة الحمضية وخصوصا في درجات الحرار العالية مثل التي نستخدمها في الطبخ والتسخين، وبالتالي يجعل الطعام يكون سام ومضر للصحة.


لذلك الحرص على شراء انواع عالية الجودة التي لا تحتوي على اي مواد ضارة.

 

أواني الطهي الطهى مخاطر أواني الطهي السرطان الألمونيوم

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