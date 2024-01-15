عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا.. الخمول القاتل البطئ..80% من الشباب معرضون للإصابة بأمراض خطيرة بسببه

الخمول
الخمول

يعد الخمول البدني أحد العوامل الرئيسية لخطر الإصابة بالأمراض القلب والسكري والسمنه، وسبب رئيسي للوفاة المُبكِّرة على الصعيد العالمي، وحسب منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى بالنسبة للنساء، وهم أكثر عرضة للانخراط في السلوك المستقر، ولديهن مستويات نشاط بدني أقل من الرجال، وقد يكون ذلك بسبب عوامل اجتماعية وثقافية.

 

أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية الأخيرة إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الشباب في جميع أنحاء العالم لا يمارسون نشاطا بدنيا كافيا يوميا.

 

حذرت نتائج دراسة جديدة من أن الخمول ونمط الحياة المستقر الذي يميل إلى الجلوس قد يزيد حجم القلق 3 مرات لدى المراهقين مقارنة بالنشاط البدني المعتدل إلى القوي، ما يؤثر على صحة القلب ووظائفه.


ويؤدي النشاط البدني المعتدل إلى القوي إلى تضخم القلب بشكل طفيف، لكن يبدو أنه أثر جانبي مقبول بالنظر إلى العديد من الفوائد الصحية للتمارين الرياضية المعتدلة إلى الشديدة.


وكشفت التحاليل والابحاث عن وجود علاقة واضحة بين انتشار الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، وارتفاع معدلات الخمول البدني في أوقات الفراغ.

 

txt

مذيعة تعلن إصابتها بسرطان الثدي على الهواء وتقدم نصائح مهمة للسيدات

txt

للنساء| بعد إصابة مذيعة CNN بسرطان خطير.. احذر هذه الأعراض وأذهب للطبيب فوراً

txt

رسالة مؤثرة من مذيعة CNN تعلن إصابتها بمرض خطير ..اعرف القصة كاملة


وشملت الدراسة 530 مراهقا أعمارهم 17 عاما، لديهم قياسات كاملة لكتلة الدهون وكتلة العضلات والجلوكوز والدهون، وعلامة الالتهاب، والأنسولين، وحالة التدخين، والحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتاريخ العائلي لأمراض القلب والأوعية الدموية، ووظيفة القلب ومقاييس الهيكل، والقياس القائم على مقياس التسارع للوقت المستقر، والنشاط البدني الخفيف، والنشاط البدني المعتدل إلى القوي.


ومن المعروف بين البالغين أن زيادة كتلة القلب بمقدار 5 غم/ م 2 قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بنسبة بين 7 و20 بالمئة.

وقد بيّنت الدراسات أنّ الأشخاص الخاملين بدنياً معرّضون لزيادة في خطر الوفاة بنسبة 20٪ إلى 30٪ مقارنةً بغيرهم من الأشخاص النشيطين أو الذين يزيد مستوى نشاطهم البدني.

الخمول الشباب المراهقين مرض القلب السكري السمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أقل من 3 آلاف جنيه| انهيار كبير في أسعار الذهب خلال ساعات.. كيف تحركت الدولة ضد التجار؟

طلب عاجل من محمد النني لـ وزير الرياضة قبل مباراة غانا.. فيديو

أحمد حسن يكشف عن صفقة جديدة لـ الزمالك.. من هو؟

شائعة زواج حسين فهمي تتصدر التريند | شاهد حبيبته

رضا عبد العال: لاعب الأهلي السبب في هدف موزمبيق الأول

الذهب عيار 21 يسجل مفاجأة اليوم.. والشعبة توجه نصيحة للمواطنين

أحمد موسى يكشف حقيقة إغلاق مصنع سكر أبو قرقاص بالمنيا.. فيديو

على جهاز تنفس.. بيومى فؤاد ونجله يتعرضان لوعكة صحية شديدة

موضوعات متعلقة

نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها خلال حفل بالسعودية

مين عندها حبيب كيف عايض.. دمية شمس الكويتية تشعل السوشيال

بالأحمر الناري.. جورجينا تثير الجدل بهذه الإطلالة

وصفات سحرية لعلاج التهاب الحلق بالمنزل.. في 5 دقائق

يؤدي إلى صعوبة الكلام.. علامات وأعراض التهاب الحلق في الشتاء

بالمقادير.. أسهل خطوات عمل لانشون بالزيتون في البيت

بالتوب القصير.. هيدي كرم بإطلالة مثيرة على الإنستجرام

بإطلالة رومانسية .. هبة مجدي برفقة زوجها في أحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: يجب الوقوف بجانب أولادنا صلاح واللاعبين.. ولا يجب أن يخذلونا»

8 انفجارات وصواريخ بعيدة.. تفاصيل الهجوم على مطار أربيل في العراق

الإسبانية أيتانا بونماتي تفوز بجائزة أفضل لاعبة في العالم 2023

تعرف على الوظائف المتاحة بمسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

متحدث التعليم يكشف حقيقة تأجيل الامتحانات بسبب مرض "الجدري المائي"

متحدث التعليم: انتهينا من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحماية من المضاعفات.. أعراض مرض السكري بجميع أنواعه

كابتن البلاك ستارز يتحدى صلاح.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا

هل الإثنين الأزرق هو اليوم الأكثر كآبة في العام؟.. الخبراء يفجرون مفاجأة

تعتيم على حالته الصحية.. سبب وضع بيومي فؤاد على أجهزة الأكسجين بالمستشفى

فيديو

لفتت الانتباه.. الفنانة رانيا منصور تثير الجدل عبر إنستجرام

بتصورني في أوضاع مخلة.. رجل يستغيث من زوجته بسبب التيك توك

العثور على سفينة أمريكية غارقة بالبحر الأحمر.. هل دمرها الحوثيون؟

احموا أولادكم.. الصحة تكشف تفاصيل الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ