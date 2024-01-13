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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رسالة مؤثرة من مذيعة CNN تعلن إصابتها بمرض خطير ..اعرف القصة كاملة

الإعلامية سارة سيدنر
الإعلامية سارة سيدنر

كشفت مذيعة محطة CNN سارة سيدنر خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"عن إصابتها بسرطان الثدي في المرحلة الثالثة.

وقالت "لم أمرض يوماً ولا أدخن ونادرا ما أتناول الكحول، وليس لعائلتي تاريخ مرضي مع سرطان الثدي، مع ذلك، أصيبت بهذا السرطان والآن أنا في المرحلة الثالثة".

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وأضافت سارة سيدنر أنها بدأت منذ شهرين فى العلاج الكيميائي وستخضع أيضا للعلاج الإشعاعي واستئصال الثديين.

وأوضحت بضرورة الحرص على إجراء تصوير للثدي بالأشعة السينية والفحوصات الذاتية بشكل منتظم، لأن ذلك أمر بالغ الأهمية للكشف المبكر.

واختتمت سارة سيدنر حديثها قائلة:أوجه شكري لمرض السرطان لأنه سمح لي بتقدير الحياة، وقالت: "هذا المرض لم أتوقع أن يحدث لي، وجعلني أعشق الحياة بجنون ووجودي على قيدها أصبح له طعم مختلف.

سارة سيدنر مذيعة قناة CNN قناة cnnالمريكية سرطان الثدي أعراض سرطان الثدي

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