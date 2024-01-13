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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء| بعد إصابة مذيعة CNN بسرطان خطير.. احذر هذه الأعراض وأذهب للطبيب فوراً

الإعلامية سارة سيدنر
الإعلامية سارة سيدنر

فى الساعات القليلة الماضية تصدرت سارة سيدنر مذيعة قناة CNN الأمريكية محركات البحث جوجل كانت أعلنت المذيعة سارة سيدنر ،إصابتها بمرض سرطان الثدي،وفي هذا الصدد نعرض لكم، أسباب وأعراض سرطان الثدي  التي أصيبت بها مذيعة محطة CNN سارة سيدنر.

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو أحد أخطر أنواع السرطان التي تصيب النساء والرجال على حد سواء، إلا أنه أكثر شيوعاً بين النساء ، وهو السرطان الذي يتكون في خلايا الثديين ويتكون من نمو خلايا الثدي غير الطبيعية -خلايا سرطانية- بشكل خارج عن السيطرة وتشكل أوراماً، ويمكن للأورام أن تكون حميدة أو خبيثة، ويمكن أيضاً للأورام إذا تركت دون علاج أن تنتشر في جميع أنحاء الجسم وتصبح قاتلة.

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أسباب سرطان الثدي:

يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي في النمو بطريقة غير طبيعية، وتنقسم هذه الخلايا وفقا لموقع "مايو كلينيك". بسرعة أكبر من الخلايا السليمة وتستمر لتتراكم، وتشكل كتلة أو ورمًا،

وقد تنتشر الخلايا من خلال الثدي إلى العُقَد اللمفية، أو إلى أجزاء أخرى من جسمك.

ويبدأ سرطان الثدي عادةً مع الخلايا الموجودة في القنوات المنتجة للحليب (السرطان اللبني العنيف).

ويمكن أن يبدأ سرطان الثدي أيضًا في الأنسجة الغُدِّيَّة التي يُطلق عليها اسم الفصيصات (السرطان الفصيصي الغزوي)، أو في خلايا أو أنسجة أخرى داخل الثدي.

الأعراض:

كتلة في الثدي تختلف عن الأنسجة المحيطة.

تغيُّرًا في حجم الثدي أو شكله أو مظهره.

الحلمة المقلوبة حديثة الظهور.

تغيُّرًا في الجلد الموجود على الثدي.

 

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