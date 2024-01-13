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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مذيعة تعلن إصابتها بسرطان الثدي على الهواء وتقدم نصائح مهمة للسيدات

مذيعة قناة CNN سارة
مذيعة قناة CNN سارة سيدنر

كشفت مذيعه قناه سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن إصابتها بسرطان الثدي خلال تواجدها على الهواء مباشرة.


وتدعي سارة سيدنر ،وتبلغ من العمر ال 51عاما ووفقاً لموقع vigourtimes  ننشر كل ما تريد معرفته عن الإعلامية سارة سيدنر.

من هي سارة سيدنر:

سارة سيدنر تعمل مذيعه بمحطة سي إن إن الإخبارية الأمريكية

والدها من أصل أفريقي أمريكي ووالدتها بريطانية

درست سارة سيدنر الصحافة في ولايتها الأم في جامعة فلوريدا.

انضمت إلى فريق الكرة الطائرة للسيدات في جامعة فلوريدا،

حيث لعبت طوال الأربع سنوات من الكلية بعد التخرج، عملت في البداية في القنوات التلفزيونية المحلية في مدن مثل سان فرانسيسكو ودالاس، بالإضافة إلى ولايات ميزوري وفلوريدا

حصلت على جوائز إيمي الإقليمية لتغطيتها خلال تلك الفترة.

تم تعيين سارة في البداية وكيلة في مكتب CNN في لوس أنجلوس، كمراسلة دولية.

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نالت العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة بيبودي عن تغطيتها لما سمى بثورات الخراب العربي في أوائل عقد 2010.

خلال عام 2020، قامت بتغطية احتجاجات السود على مقتل جورج فلويد بأمريكا.

قامت بتغطية قصص الأخبار من العديد من البلدان مثل ليبيا ومصر وباكستان وأفغانستان ونيبال وسريلانكا وتايلاند وكمبوديا وإندونيسيا وتايوان، وفقًا لسيرتها الذاتية.

عندما قامت CNN بإعادة هيكلة برامجها النهارية، انتقلت سارة إلى دور مشاركة في تقديم CNN News Central، حيث قضت فيها ما يقرب من عام.

يستند البرنامج إلى مكتب الشبكة في مدينة نيويورك.
تقدم الأخبار اليومية على مدار الأسبوع

واكدت أنها بدأت في الشهر الثاني من العلاج الكيميائي وسأقوم بالإشعاع واستئصال الثديين.. المرحلة الثالثة لم تعد تهدد بالموت بالنسبة للغالبية العظمى من النساء، ولكن هذه هي الحقيقة التي صدمتني حقًا عندما بدأت في البحث أكثر عن سرطان الثدي".

نصيحة سارة سيدنر للنساء:

وأكدت على أهمية فحص الثدي بالأشعة السينية سنويًا للنساء بجميع ألوان البشرة، داعية إلى إجراء الفحص الذاتي واكتشاف أي تغيير في وقت مبكر، وختمت رسالتها بالشكر على مرض السرطان لأنه جعلها تقدر الحياة وتركز على الأمور الهامة.

سارة سيدنر مذيعة قناة CNN اامريكية سرطان الثدي من هي سارة سيدنر

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