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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الداخلية تقدم خصومات غير مسبوقة في مبادرة «كلنا واحد»

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد"

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم مدها ابتداءً من 7 يناير الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.


وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال “1513 منفذا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضا فرعيا” بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.

في السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
 

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