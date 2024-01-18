الرئيس الإسرائيلي يقر بالمأساة الإنسانية في غزة.. ويبعث برسالة للعالم بشأن الرهائن

دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج ، العالم للعمل من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال هرتسوج، إن “إسرائيل لا تتهرب من المأساة الإنسانية في غزة ولكن علينا أن ندافع عن أنفسنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، جدعون ساعر، إن وقف الحرب استسلام لحركة حماس وهذا هو الضرر الاستراتيجي الأكبر.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال ساعر، تعليقا علي الاتصالات من أجل التوصل إلي صفقة رهائن جديدة، إن “البديل في الوقت الحالي، الجاد والواضح، هو بين إخضاع حماس أو الاستسلام لحماس… أنا ضد الاستسلام لحماس، لذلك لا توجد طريقة سوى زيادة الضغط العسكري”.

وعندما سئل عما إذا كان سيستقيل من الحكومة إذا قرر بيني جانتس الاستقالة أيضا، أجاب ساعر: “سأفعل ما فعلته طوال حياتي، سأفعل ما أعتقد أنه جيد لـ إسرائيل”.

وأمس، علق مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على اتهامه بعرقلة مقترح لتبادل الأسرى مع حركة حماس الفلسطينية.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، ردا على اتهامه بعرقلة مقترح تبادل أسرى: “رئيس الحكومة رفض فقط طلب حماس إنهاء الحرب”.