ابنك نحيف وبيغلبك في الأكل.. 7 نصائح سحرية لزيادة وزن الطفل

النحافة عند الأطفال تعد مشكلة شائعة في سن الطفولة، وإذا شعرتِ أن طفلك لا يكتسب وزناً فاعلمي أن كل طفل يختلف عن الآخر، وله طبيعته في اكتساب الوزن.

على الرغم من أن فقدان الشهية والنحافة عند الأطفال يعد مشكلة شائعة في هذه المرحلة التى يمكن أن تأثر على نموه، إلا أنه بإمكانك كأم حل هذه المشكلة ببعض النصائح السهلة، وعليك التوجه للطبيب المختص، لذا قدم الدكتور محمد عبد الحليم، استشاري حساسية صدر ومناعة الأطفال، نصائح لزيادة الوزن عند الأطفال.

1 - إعطاء الطفل 4-6 وجبات صغيرة في اليوم، غنية بالبروتينات، كما يجب أن تكون مكوّناتها صحية، وتحتوي على الفيتامينات، والمعادن، والعناصر الغذائية الأخرى، كالحليب كامل الدسم، وزبدة الفول السوداني، والسمسم المطحون، وزيت جوز الهند، وزيت الزيتون، والتمر وغيرها.

2 - تجنب المشروبات منخفضة الطاقة، والتقليل من تقديم المشروبات في أوقات الوجبات؛ حتى لا تمتلئ معدة الطفل بالسوائل فيقل إقباله على الطعام.

3 - تخفيف مصادر التشتيت خلال الوجبات، حيث يُنصح بإيقاف تشغيل التلفاز، وعدم تلقي المكالمات الهاتفية أو استخدام التابلت أو الموبايل.



4 – مشاركة الطفل للآخرين الطعام، يأكل مع إخوته أو ولاد عمه أو خاله، وتشجيع المحادثات الممتعة والشيّقة.

5 - تقديم الطعام كل 2-3 ساعات للسماح بتناول ثلاث وجبات رئيسية، و2-3 وجبات خفيفة يومياً؛ وينصح بتجنب تقديم الوجبات الخفيفة مباشرة بعد الوجبة التي لم يكملها الطفل.

6 - عدم إجبار الطفل على تناول الطعام، أو تهديده، أو معاقبته في حال عدم تناوله للوجبات، وبدلاً من ذلك يُنصح بالثناء عليه عند تناوله لوجباته.

7 -إذا كان الطفل يعاني من سوء الامتصاص، أو مرض مزمن يتسبّب بنقص الوزن الشديد عنده، يجب الذهاب إلى الطبيب المختص.