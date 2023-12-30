ماذا يحدث في جسمك عند تناول الزبادي قبل النوم ..طبيب يجيب

يعد الزبادي من منتجات الألبان، والتي يفضل الكثير تناولها قبل النوم لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية والصحية للجسم وتعزز عملية الهضم مما يساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء العضلات، ومن ثم زيادة القدرة على النوم، ويحتوي على مادة التربتوفان، وهي حمض أميني يحفز المخ على إنتاج هرموني السيروتونين، والميلاتونين، اللذين يساعدان على النوم ، والتغلب على الأرق، وينصح استشاري التغذية العلاجية الدكتور محمد مسعود، بتناول الزبادي في وجبة العشاء، لأن تناوله قبل النوم يقدم للصحة العامة، فوائد عديدة.

فوائد تناول الزبادي قبل النوم:

يعزز عملية الهضم:

الزبادي يعزز مناعة الجسم ،ويساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم وتقليل فرص الإصابة بالإمساك والانتفاخ والغازات.

تحسين صحة القلب:

يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين والنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

تناوله قبل النوم من شأنه أن يعزز من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات.



يزيد من الشعور بالشبع مما يقلل الرغبة في الاستيقاظ من النوم فجراً لتناول الطعام.

يحتوي على نسبة جيدة من مضادات الأكسدة مما يساعد على الحماية من مشاكل القولون والمعدة.

يحمي من سرطان القولون.

يساعد في التخلص من الإمساك.

يقلل نسبة الكولسترول الضار بالجسم مما يحسن من صحة القلب.

يساعد الزبادي قبل النوم على تحفيز عملية الهضم أثناء النوم وحرق الدهون مما يساعدان في حرق الدهون وتعزيز فقدان الوزن.

يزيد من فرصة خسارة الوزن الزائد.

يحتوي الزبادي على نسبة جيدة من الكالسيوم والذي يحمي الجسم من هشاشة العظام.

يساعد في خفض نسبة الكولسترول الضار في الدم ويقي من حصوات المثانة والكلى.