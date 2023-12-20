أطعمة لها مفعول السحر في تحسين آداء العقل.. احرص علي تناولها

تلعب الأطعمة التي نتناولها دورا كبيرا في الحفاظ على صحة الدماغ، ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة، مثل الذاكرة والتركيز ،كما تحتوي بعض الأطعمة على مركبات تساعد في الحفاظ على أداء العقل بشكل جيد،لذا نعرض في هذا التقرير اطعمة تحمي صحة الدماغ والعقل،وفقا لموقع verywellhealth

أطعمة تعزز صحة العقل والدماغ

الشكولاتة الداكنة:

كشفت دراسة، أن معظم الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة بانتظام تقل لديهم مخاطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 70٪،وعلى الرغم من احتوائها على الكثير من السكر،الا أنها تعتبر الشوكولاتة الداكنة مصدرًا ممتازًا للحديد، مما يساعد على تكوين الغطاء الذي يحمي الخلايا العصبية ويساعد في التحكم في تركيب المواد الكيميائية التي تدخل في الحالة المزاجية والنشاط والتركيز.

العدس :

يعد العدس مصدرا ممتازا للألياف الغذائية ومن البقوليات، ، التي يؤدي نقص تناولها إلى تعريض وظائف المخ على المدى الطويل للخطر لذا يجب الحرص على تناول بصفة مستمرة.



السبانخ

• وجدت إحدى الدراسات أن مادة الكاروتينات الموجودة في السبانخ ويحتوي السبانخ بشكل خاص على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الكاروتينية، بما في ذلك بيتا كاروتين واللوتين. وهي الصبغات الموجودة في العديد من الفواكه والخضروات المضادة للأكسدة في درء الضرر التأكسدي المتسارع لخلايا الدماغ.



الأسماك الدهنية:

تعد الاسماك من أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تشير بعض الأبحاث إلى أنها تساعد في إبطاء التدهور المعرفي المرتبط بالعمر.

حيث أن الأسماك، بما في ذلك السردين والسلمون، وتناول دهون أوميغا 3 المعتدلة من مصادر بحرية، كان مرتبطا بانخفاض انتشار أعراض الاكتئاب.

ويستخدم أوميغا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب، وهذه الدهون ضرورية للتعلم والذاكرة لذا أحرص على تناوله.