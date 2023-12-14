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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطعمة تمنع الإصابة بنزلات البرد في الشتاء.. احرص عليها

أطعمة تمنع نزلات
أطعمة تمنع نزلات البرد والإنفلونزا

مع بداية فصل الشتاء، يعاني الكثير من أعراض البرد والزكام، وهناك أطعمة لمكافحة الأمراض ونزلات البرد بطريقة سريعة وفعالة، والبكتيريا والفيروسات التي قد تهاجم الجسم، وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا في فصل الشتاء، وفقا لموقعFood today.

أطعمة تمنع نزلات البرد والإنفلونزا:

السبانخ:
تحتوي على عناصر غذائية يحتاجها الجسم لتقوية الجهاز المناعي، وزيادة قدرته على محاربة الفيروسات المسببة للإصابة بنزلات البرد، كما تتميز السبانخ باحتوائها على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، والحديد.

الجوافة:

الجوافة تحتوي على فيتامين سي، وفيتامين أ، والألياف الغذائية، والبوتاسيوم، والنحاس، والمغنيسيوم، وتعتبر الجوافة من الفواكه المعروفة بقيمتها الغذائية العالية.

الفلفل الألوان:

الفلفل الألوان من الأطعمة المفيدة، لتقوية الجهاز المناعي، نتيجة احتوائه على فيتامين سي، وفيتامين أ، ومضادات الأكسدة.

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شوربة الدجاج:

يوصي الأطباء بتناول شوربة الدجاج لاحتوائها على عناصر غذائية تساهم في علاج الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويُفضل إضافة بعض من عصير الليمون إلى الطعام للاستفادة بفيتامين "C" المقاوم للإنفلونزا.

الثوم:

يساعد الثوم في الوقاية من نزلات البرد لاحتواءه على مركب الأليسين، الذي يزيد المناعة، بالإضافة لكونه يمتلك مجموعة من الخصائص المضادة للبكتيريا، وهناك كبسولات متوفرة بخلاصة الثوم يمكن تناولها، ولكن الثوم الطازج هو الأفضل.

البرتقال:

تشير الدراسات إلى أن تناول فيتامين سي المتواجد بكثرة في البرتقال والليمون، يعمل على تقوية جهاز المناعة عند ظهور البرد يتعافى الشخص بشكل أسرع من غيره، ويسهّل عملية التعافي منه.

العسل:

يلعب دورا فعالا في تعزيز الجهاز المناعي لجسم الإنسان ويمنحه الدفء والطاقة، وينصح الخبراء بتناول العسل لاحتوائه على مضادات الأكسدة ومقاوم للعديد من أنواع البكتيريا.

أطعمة نزلات البرد الأنفلونزا الفيروسات البكتيريا زكام

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