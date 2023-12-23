تجعلك شبابا دائما.. أطعمة تحافظ على بشرتك وتبدو أصغر من سنك

تحرص الكثير من السيدات على صحة بشرتهن ونضارتها، حيث أن الحياة اليومية وخاصة الغذاء أهم العوامل التي تؤثر على ظهور علامات التقدم بالسن سواء على مستوى المظهر أو حتى الصحة العامة.

وتعد الأطعمة مصدرا لمضادات الأكسدة المهمة جدا، فـ"فيتامين ج" يلعب دورًا أساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد، وكما أن هناك من الأطعمة ما يسرع من ظهور ملامح التقدم في العمر التي تظهر على وجهك؛ فهناك أيضا خطوات لحمايتك، قد تبطئ ظهور تلك الأعراض، وإليك بعض الأطعمة التي تمنحك بشرة أصغر سنا، وفقًا لما نشره موقع "Healthline".

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة يمكن أن تصنع العجائب لخلايا بشرتك، وتساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

أطعمة تحافظ على البشرة

زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، والتي أثبتت أنها تزيد من مرونة الجلد.

يعتبر من أكثر الدهون الصحية ،وأظهرت الأبحاث أنه قد يساعد في منع العديد من الأمراض الشائعة المرتبطة بالشيخوخة، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يحمي بشرتك، ويجعلها تبدو أصغر سنا.

مرق العظام

أصبح مرق العظام شائعا جدا بين الأشخاص المهتمين بالصحة مؤخرا، ويتم صنعه عن طريق طهي العظام من اللحوم أو الأسماك لفترة طويلة من الزمن، مما يطلق المعادن والمكونات المفيدة الأخرى، وأحدها هو الكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد ورطوبته وثباته، مع تقليل التجاعيد.

الجنزبيل

قد يقلل من بعض التغيرات المرتبطة بالعمر التي تحدث في خلايا الجلد، كما يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، والذي قد يساعد في منع ظهور البقع العمرية بسبب التعرض لأشعة الشمس.

الأسماك

الأسماك تعزز إنتاج الكولاجين الذي يعطيك مظهراً أكثر شباباً ونضارة ،لاحتوائها على الأوميغا 3 الموجودة في زيت السمك كما أنها مفيدة جداً للمخ وتحسين المزاج.

الخضروات الورقية

تساعد الخضروات على مقاومة التجاعيد لاحتوائها على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي توقف التلف الناتج عن أشعة الشمس وتجعل الشخص، يستمتع بجلد أكثر شبابًا وصحة.

الخوخ المجفف

الخوخ يعتبر من الفواكه المفيدة التي تقاوم الجزيئات الحرّة الضارّة في الدم، والمعروف أنّه كلما قل عدد هذه الجزيئات، انخفضت نسبة التجاعيد في البشرة.

الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة، على مضادّات الأكسدة الت قد تساعد على منع تشكّل التجاعيد، وتجعل الجلد أكثر إشراقا من خلال دعم مرونته وتحسين ترطيبه.