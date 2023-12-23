عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تجعلك شبابا دائما.. أطعمة تحافظ على بشرتك وتبدو أصغر من سنك

أطعمة تحافظ علي البشرة
أطعمة تحافظ علي البشرة

تحرص الكثير من السيدات على صحة بشرتهن ونضارتها، حيث أن الحياة اليومية وخاصة الغذاء أهم العوامل التي تؤثر على ظهور علامات التقدم بالسن سواء على مستوى المظهر أو حتى الصحة العامة.

وتعد الأطعمة مصدرا لمضادات الأكسدة المهمة جدا، فـ"فيتامين ج" يلعب دورًا أساسيًا في بناء الكولاجين المسؤول عن تجديد الخلايا ومرونة الجلد، وكما أن هناك من الأطعمة ما يسرع من ظهور ملامح التقدم في العمر التي تظهر على وجهك؛ فهناك أيضا خطوات لحمايتك، قد تبطئ ظهور تلك الأعراض، وإليك بعض الأطعمة التي تمنحك بشرة أصغر سنا، وفقًا لما نشره موقع "Healthline".

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأطعمة الغنية بالدهون الصحية ومضادات الأكسدة يمكن أن تصنع العجائب لخلايا بشرتك، وتساعد في إبطاء عملية الشيخوخة.

أطعمة تحافظ على البشرة

زيت الزيتون

زيت الزيتون يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة، والتي أثبتت أنها تزيد من مرونة الجلد.
يعتبر من أكثر الدهون الصحية ،وأظهرت الأبحاث أنه قد يساعد في منع العديد من الأمراض الشائعة المرتبطة بالشيخوخة، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويمكن أن يحمي بشرتك، ويجعلها تبدو أصغر سنا.

مرق العظام

أصبح مرق العظام شائعا جدا بين الأشخاص المهتمين بالصحة مؤخرا، ويتم صنعه عن طريق طهي العظام من اللحوم أو الأسماك لفترة طويلة من الزمن، مما يطلق المعادن والمكونات المفيدة الأخرى، وأحدها هو الكولاجين الذي يحسن مرونة الجلد ورطوبته وثباته، مع تقليل التجاعيد.

الجنزبيل

قد يقلل من بعض التغيرات المرتبطة بالعمر التي تحدث في خلايا الجلد، كما  يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، والذي قد يساعد في منع ظهور البقع العمرية بسبب التعرض لأشعة الشمس.

الأسماك

الأسماك تعزز إنتاج الكولاجين الذي يعطيك مظهراً أكثر شباباً ونضارة ،لاحتوائها على الأوميغا 3 الموجودة في زيت السمك كما أنها مفيدة جداً للمخ وتحسين المزاج.

الخضروات الورقية

تساعد الخضروات على مقاومة التجاعيد لاحتوائها على نسبة عالية من البيتا كاروتين، والتي توقف التلف الناتج عن أشعة الشمس وتجعل الشخص، يستمتع بجلد أكثر شبابًا وصحة.

txt

أطعمة لها مفعول السحر في تحسين آداء العقل.. احرص علي تناولها

txt

حيل بسيطة تحميك.. أطعمة لها مفعول السحر في الوقاية من أمراض الشتاء

txt

الكيتامين..نجم "فريندز" آخر ضحاياه.. أستاذ طب نفسي: يمكن أن يكون منقذا للحياة

الخوخ المجفف

الخوخ يعتبر من الفواكه المفيدة التي تقاوم الجزيئات الحرّة الضارّة في الدم، والمعروف أنّه كلما قل عدد هذه الجزيئات، انخفضت نسبة التجاعيد في البشرة.

الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة، على مضادّات الأكسدة الت قد تساعد على منع تشكّل التجاعيد، وتجعل الجلد أكثر إشراقا من خلال دعم مرونته وتحسين ترطيبه.

البشرة الشيخوخة الشكولاتة الخضروات الفاكهه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصرف زيادة المعاشات في يناير لجميع المستفيدين؟.. اعرف الإجابة

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

لجميع العاملين بالقطاع الخاص.. صرف علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. عواصف رملية وترابية في هذه المناطق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

موضوعات متعلقة

انتبه.. علامات مبكرة تشير إلى الإصابة بسرطان المعدة

غير مكلفة ومتوفرة في كل منزل.. طريقة عمل كباب بالفريك

البقع البيضاء| مرض جلدي خطير يصيب الأطفال.. تعرف على أسبابه

تمده بالكالسيوم.. فوائد لن تتوقعها للأفوكادو على الأطفال

سهلة وسريعة .. طريقة عمل ليزي كيك بالشوفان

احترس.. رائحة الفم الكريهة مؤشر على أمراض خطيرة| اعرف الأسباب

في العواصف الرملية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل

صحتك في وصفة.. طريقة عمل عصير تفاح بالزنجبيل

ترشيحاتنا

أسامة حمدان: الاحتلال الإسرائيلي يواصل الإبادة ضد شعب فلسطين بدعم أمريكي

بأسرع خطوات .. استخرج جواز سفر مميكنا في ساعات

بشرى للمواطنين بشأن أسعار السكر.. في هذا التوقيت

متحدث الوزراء: برنامج الطروحات عملية إصلاح شاملة للاقتصاد المصري

تدخل دبلوماسي.. بايدن يقنع نتنياهو بوقف الضربة الاستباقية ضد حزب الله

رئيس الحي أمسك اللصوص متلبسين| القصة الكاملة لمحاولة سرقة سور ممشى المريوطية السياحي.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

طريقة عمل الجلاش الحلو.. بأقل المكونات

بطنك كبيرة وبتنزف بسهولة.. انتبه انت مصاب بهذا المرض

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند تناول الثوم الأسود؟

فيديو

بليغ حلمي.. الفنانة نهال نبيل تكشف حقيقة اللحن المسروق| فيديو جراف

دولة عربية الأولى.. تعرف على أغنى 25 عائلة في عام 2023| فيديوجراف

اكتشاف مدينة في كاليفورنيا قادرة على دفن أمريكا بأكملها تحت الأرض|ما القصة؟

الأبرد والاكثر قسوة.. تحذير من طقس اليوم وتوقعات بشتاء قارس في 2024.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ