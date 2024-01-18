شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة والإسكندرية .. شاومينج ينشر الأسئلة والإجابات بعد توزيعها باللجان .. ومنع حيازة الموبايل للطلاب والملاحظين

استأنف طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الخميس 18 يناير 2024 ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمختلف المحافظات ، وفقا للجداول المعلنة في كل محافظة .

وتفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، سيرامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الجيزة؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها .

طالبات الإعدادية بالجيزة يؤكدن لوزير التعليم سهولة امتحان الجبر ووضوح أسئلته

واستهل الوزير جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ويؤدى بها امتحان الشهادة الإعدادية عدد ٦٣٣ طالبة، حيث تفقد عددا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة، حيث أكدت الطالبات على سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها .

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، كما طمأنهم على مستوى الامتحانات، كما طمأنهم أيضا على الاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، حيث يؤدى بها عدد ٦١٢ طالبا واطمأن الوزير على مستوى الامتحان من الطلاب، كما أثنى على انضباط وحسن سير اللجان بالمدرسة.

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد الدكتور رضا حجازي أيضا مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، حيث يؤدى بها الامتحان عدد ٤٦٠ طالبة وتفقد الوزير عددا من اللجان واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.



شكاوى من صعوبة امتحان دراسات الإعدادية بالقاهرة والإسكندرية

تلقى إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، شكاوى عديدة من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم .

حيث أكد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إنه بعد انتهاء امتحان الدراسات الاجتماعية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة اليوم ، أكد الطلاب أن مستوي امتحان الدراسات الإجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة جاء صعبا ومعظم الأسئلة غير مباشرة .

وأضاف إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، في بيان له أنه بحسب شكاوى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 ، يحتاج امتحان الدراسات الإجتماعية إلي وقت اكثر من المخصص للامتحان .

كما أكد إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، تلقيه شكاوى من صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية اليوم ، لافتاً إلى أن الطلاب شكوا من الامتحان وخاصة التاريخ الذي اكدوا انه كان طويلا ويتضمن أجزاء كثير صعبة.

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان

قامت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام بـ تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان

فمع توزيع أوراق امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، نشر شاومينج رسالة حرض خلالها الطلاب على سرعة تصوير الأسئلة وارسالها للحصول على الإجابات .

وبالفعل نجح شاومينج بعد دقائق من توزيع امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في الحصول على صور أسئلة امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 التي اداها الطلاب اليوم في مختلف المحافظات ، وقام بـ تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان

ثم بدأ شاومينج في نشر إجابات امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان ، لتكتمل بذلك عملية الغش الإلكتروني المعتادة .

تعليمات لجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

تلقت جميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، تعليمات رسمية تشدد على ضرورة الإلتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات ، وعدم السماح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان الإمتحانية مع الطلاب والملاحظين والمراقبين مؤكدا علي ضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولات للغش وكل ما من شأنه مخالفة القواعد المنظمة للعمل.

طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم حول تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام

من جانبه تقدم المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول أزمة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان

وأكد "خضراوى" أن هذه ظاهرة تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 على تليجرام بعد توزيعها في اللجان ، أصبحت تتكرر بصورة خطيرة وفشلت وزارة التربية والتعليم فى مواجهتها مؤكداً أن ما يحدث من حالات غش يعد بمثابة ظلم للطلاب المجتهدين الذين يتساوون في نهاية المطاف مع غيرهم من الطلاب المهملين لدراستهم .

وقال المهندس عبد السلام خضراوى : إن الدكتور رضا حجازي كان قد تعهد في تصريحات له باتخاذ الوزارة جميع الإجراءات التي تضمن عدم تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 أو أي امتحانات أخرى ، ولكن اتضح أن هذه الإجراءات لم تكفل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي استمرت على مدى السنوات الماضية مطالباً من الوزير الكشف عن جميع الحقائق الخاصة بتسريب الامتحانات وكيفية القيام بتصوير أسئلة وبثها على صفحات الغش الإلكترونى.

وحذر المهندس عبد السلام خضراوى من استمرار ظاهرة الغش أو تصوير أسئلة الامتحان في أي مادة مطالباً بتطبيق القانون بكل حسم وقوة ومحاكمة كل من يثبت قيامهم بتسريب الامتحانات والإخلال بأعمال الامتحانات .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024