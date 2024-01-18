عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الزمالك الأسبق يوجه رسالة لـ لاعبي المنتخب قبل مباراة غانا.. فيديو

المنتخب
المنتخب

أكد الكابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الضغط على اللاعب المصري يجعله يخرج بأفضل ما لديه خلال المباريات، والمنتخب المصري خلال هذه الفترة تحت ضغط.

وأضاف نجم نادي الزمالك الأسبق، خلال حواره على قناة “دي إم سي”، أن النجوم الكبار في المنتخب عليهم دور كبير بمباراة اليوم أمام غانا، مؤكدا أن "محمد صلاح له دور كبير".

وأشار إلى أن منتخب مصر فاز من قبل على منتخب غانا والعكس، وأن مباراة اليوم كبيرة، ومنتخب مصر ومنتخب غانا يبحثان على الفوز.

ولفت إلى أن هناك منتخبات ببطولة أمم أفريقيا تعاني من بعض المشكلات، ولكن هذه البطولة ليست بطولة المفاجأة كما يقول البعض، منوها بأن "هناك لاعيبة في أمم أفريقيا مش موجودين مش في الصورة ووصولهم قبل كدا كان غير مقنع".

وكشف أن الجيل الحالي ليس مظلوما وكل شيء يتم توفيره لهم، ولذلك على منتخب مصر تحقيق الفوز اليوم.  

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

ترشيحاتنا

وظائف وزارة النقل 2024.. 101 وظيفة شاغرة في هيئة الأنفاق

مدرب تنزانيا يفتح النار على منتخب المغرب باتهامات خطيرة .. تفاصيل

إنذار خاطئ.. الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صواريخ فوق إيلات بالبحر الأحمر

روسيا: الغرب يدرك أن «زيلينسكي» يخرج عن نطاق السيطرة وأصبح مضطربًا

برلمانية: ارتفاع سعر الدولار السبب الرئيسي وراء نقص الأدوية

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تصريح بعد خروجه من المستشفى|أهم المعلومات عن أزمة بيومي فؤاد الصحية

جنازة بالطبلة والمزمار| تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

فيلم رحلة 404.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

فيديو

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ