نجم الزمالك الأسبق يوجه رسالة لـ لاعبي المنتخب قبل مباراة غانا.. فيديو

أكد الكابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الضغط على اللاعب المصري يجعله يخرج بأفضل ما لديه خلال المباريات، والمنتخب المصري خلال هذه الفترة تحت ضغط.

وأضاف نجم نادي الزمالك الأسبق، خلال حواره على قناة “دي إم سي”، أن النجوم الكبار في المنتخب عليهم دور كبير بمباراة اليوم أمام غانا، مؤكدا أن "محمد صلاح له دور كبير".

وأشار إلى أن منتخب مصر فاز من قبل على منتخب غانا والعكس، وأن مباراة اليوم كبيرة، ومنتخب مصر ومنتخب غانا يبحثان على الفوز.

ولفت إلى أن هناك منتخبات ببطولة أمم أفريقيا تعاني من بعض المشكلات، ولكن هذه البطولة ليست بطولة المفاجأة كما يقول البعض، منوها بأن "هناك لاعيبة في أمم أفريقيا مش موجودين مش في الصورة ووصولهم قبل كدا كان غير مقنع".

وكشف أن الجيل الحالي ليس مظلوما وكل شيء يتم توفيره لهم، ولذلك على منتخب مصر تحقيق الفوز اليوم.