تعليم كفر الشيخ: تغيب 153 طالباً عن امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الأول، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب والطالبات، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات.



أكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تابع امتحانات الفصل الدراسي للشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، واطمأن إلى حسن سير الامتحانات، مؤكدا عدم تلقي الغرفة أي شكاوى أو مخالفات.

وأشار إلى أن المقيد بالشهادة الإعدادية عام ومهني، 61 ألفاً و492 طالباً وطالبة، وأدى 61 ألفا و339 طالباً وطالبة، وغياب 153 طالباً وطالبة، وأدى الامتحان في الشهادة الإعدادية بمدارس التربية الخاصة، 37 طالبا وطالبة، وتغيب عن الامتحان طالبان.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنه تم توفير بيئة آمنة، وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات.