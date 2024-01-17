حفاظا على صحة المواطنين.. غلق 47 منشأة طبية مخالفة في كفر الشيخ

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ حملة مرور مكبرة شملت جميع مراكز المحافظة في وقت متزامن، والتي استهدفت غلق وتشميع عدد من المنشآت الطبية غير الحكومية المخالفة للقانون.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، وإشراف الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر.

أسفرت الحملة عن غلق 47 منشأة طبية غير حكومية وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.