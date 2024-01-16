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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كفر الشيخ .. استعدادات مكثفة لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً لبحث أعمال الاستعدادات والتجهيزات، لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بمركز التطوير التكنولوجي.

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جاء ذلك بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية المهنية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية، ومدحت يوسف، مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومديري الإدارات ومشرفي القطاعات، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام 61245 طالباً وطالبة، في 343 لجنة امتحانية في 3 قطاعات، مشيراً إلى أن قطاع كفر الشيخ يضم 124 لجنة وقطاع دسوق يضم 122 لجنة وقطاع الحامول يضم 97 لجنة.

وحث وكيل وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان على الدقة في أعمال الامتحان والهدوء والانضباط داخل اللجان، موجهاً مسئولي الكنترولات بإنهاء أعمالها أولا بأول لإعلان النتائج في أقرب وقت، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم، وبالنسبة لامتحانات الشهادة الإعدادية فإنه جارٍ تجهيز اللجان من "تنظيف وتعقيم" والتشديد على الطلاب وجميع العاملين باللجان بارتداء الكمامات.

وتابع: أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية برئاسة مدير المديرية، وغرف أخرى فرعية بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية على مدار الساعة، بالتوازي ذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابة، والتنسيق أيضاً مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية باللجان لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه وجه المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب بضرورة تحرى الدقة والشفافية، وأن يعمل الجميع لصالح الطالب حتى يحصل كل طالب على حقه، وستقوم لجنة النظام والمراقبة بتوفير كافة سبل الراحة للعاملين بالكنترول وذلك وفق القواعد المنظمة.

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