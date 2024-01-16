عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراءات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، اليوم، الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، استعدادا لبدء الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة حيال المخالفين.

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع الفحص الفني لسيارات الأجرة والنقل الثقيل |صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان محطة الرصف الجديدة | صور

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد ضياء، رئيس الرقابة الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد اللواء محافظ كفر الشيخ، على التعامل الفوري مع التعديات أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، 

 

وأكد أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ولن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية .

 

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات لعدم معاودة التعدي ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدي والاستفادة من الأراضي المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحمل المتعدي تكاليف الإزالة كاملة مع سريان اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.

كما شدد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقا للنموذج المعد لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

 

ووجه بمتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

 

كما وجه بضرورة التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقا للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الإزالة، على أملاك الدولة، ونهر النيل، والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مدعم بالصور، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب.

 

كما شدد على التعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، غير المرخصة والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة للأراضي حيازة المتعدي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الاختصاص المختلفة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على حتى سطح الأرض، تطبيقا للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة، داعياً وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف.

FB_IMG_1705419442555
FB_IMG_1705419442555
FB_IMG_1705419445374
FB_IMG_1705419445374
FB_IMG_1705419449821
FB_IMG_1705419449821
FB_IMG_1705419447617
FB_IMG_1705419447617
الأراضى الزراعية الإجراءات القانونية التعديات على أملاك الدولة السكرتير العام للمحافظة السكرتير العام للمحافظ السكرتير العام المساعد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين تعديات على املاك الدولة جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسمين عبد العزيز عبر حسابها على فيسبوك : تم الطلاق رسميا بيني وبين أحمد العوضي

زيادة المعاشات 2024| جدول وأماكن الصرف.. هذا موعد تطبيقها والفئات المستحقة

أول تعليق من العوضي بعد إعلان انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

بمقدم 60 ألفا.. هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية| كيف تحصل عليها؟

30 جنيها| تراجع مستمر في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن كرتونة البيض اليوم

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

رقم غير مسبوق| صعود أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

السلطات المصرية تنجح في إدخال الصحفي وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع الفحص الفني لسيارات الأجرة والنقل الثقيل |صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان محطة الرصف الجديدة | صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مجمع مدارس مسير للتعليم الأساسي |صور

دون خسائر بشرية.. خروج قطار عن مساره في كفر الشيخ| صور

محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير.. صور

للوقوف علي احتياجاتهم.. محافظ كفر الشيخ يتفقد دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام

عشان تنظيف البيت.. تفاصيل إنهاء حياة طالبة على يد والدها بكفر الشيخ

سبق اتهامه في 29 قضية.. الصحيفة الجنائية للمتهم بإنهاء حياة ابنته بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

أشهر 5 رجال يتنافسون على لقب أول "تريليونير" في العالم.. من هم؟

أسامة ربيع يكشف كيف تأثرت قناة السويس بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

إيران تحذر: عودة الهدوء للمنطقة يتطلب إنهاء الحرب على غزة بشكل عاجل

مصر تفتح ذراعيها لابن غزة| أم الدنيا تداوي جراح وائل الدحدوح.. تفاصيل عملية الإجلاء

تهنئة عيد ميلاد ونبوءة طلاق|تفاصيل الـ16 ساعة الفاصلة في حياة ياسمين عبد العزيز والعوضي

وسائل إعلام إيرانية تنشر فيديو لمقر الموساد في أربيل بعد قصفه| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تحمي من السرطان وأخطر الأمراض المزمنة

العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

كلها انتهت بالانفصال.. أعمال فنية تنبأت بمصير علاقة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

هل يؤجل الامتحانات؟.. الجديري المائي يسبب مضاعفات خطيرة.. وهذه حقيقة انتشاره بالمدارس

فيديو

من وفاة نجل جورج وسوف لانفصال العوضي وياسمين.. كيف صدفت توقعات ليلى عبداللطيف

تمنى العمل معها وانفصلوا فجأة.. تفاصيل قصة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

بسبب الضرائب.. الفنان عادل إمام يلجأ للقضاء

مرض منتشر بالمدارس وتحرك عاجل من الحكومة | ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ