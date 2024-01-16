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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

 

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، إجراءتها في مواجهة ظاهرة التعدي علي أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف داخل الأراضي الزراعية، وذلك في حملات يومية ليل نهار خلال موجات شاملة من ممثلي الأجهزة المعنية والنزول لأرض الواقع وعلي الطبيعة.

 

يأتي هذا تنفيذاً لتوجهيات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتصدي لهذه الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي علي الأراضي الزراعية والتعامل معها فوراً.

وانتهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم، الثلاثاء، من تنفيذ 4 قرارت إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية علي مساحة 9 قراريط بناحية الكراكات، وذلك خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

قاد الحملات أيمن غالي، ومحمد ضبعون، وإبراهيم موافي، نواب رئيس مدينة بيلا، ومسؤولي الأجهزة الأمنية والمعنية لمركز ومدينة بيلا.

 

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