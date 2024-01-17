لحمايتهم من البرد.. تركيب أسقف وأبواب لمنازل الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

أطلقت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتى تستهدف إعادة إعمار المنازل المتهالكة من تسقيف المنازل وتركيب الأبواب والشبابيك للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المحافظة لمجابهة فصل الشتاء.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية تزامناً مع شهر الشتاء.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

وأشادت بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدنى التى تسهم دائما فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجا من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى اعادة اعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات بمحافظة كفرالشيخ، ونجحت حتى الآن فى إعادة إعمار وتعريش أسقف العديد من المنازل بجميع مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أنحاء المحافظة.