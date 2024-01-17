10 قرارات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. تعرف عليها

اتخذت محافظة كفر الشيخ، إجراءات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والاستعداد لبدء الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

وشدَّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماعه مع مسئولي الوحدات المحلية والجهات المعنية، على منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وحزم وفقاً للقانون.

وأعلن محافظ كفر الشيخ هذه الإجراءات والقرارات الصارمة التي تهدف إلى منع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنها:

1- التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مدار 24 ساعة.

2- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية.

3- لا نقل للحيازات غير الجادة في سداد أقساط التقنين على أراضي الدولة.

4- غلق جميع المحاجر المخالفة غير المرخصة.

5- إيقاف نقل أي مواد بناء بدون تصريح معتمد من رئيس المركز والمدينة المختص.

6- التأكيد على دقة البيانات وسلامة الإجراءات ضد المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال في مخالفات البناء.

7- التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من المعنيين ومن يتباطأ في اتخاذ الإجراءات.

8- حظر سير سيارات النقل الثقيل من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ليلاً.

9- تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن نطاق عمله بالأراضي الزراعية.

10- اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات.