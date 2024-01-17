عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

10 قرارات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ.. تعرف عليها

تعديات على الأراضي
تعديات على الأراضي الزراعية

اتخذت محافظة كفر الشيخ، إجراءات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية، والاستعداد لبدء الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

كفر الشيخ.. إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

إجراءات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. تفاصيل

وشدَّد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماعه مع مسئولي الوحدات المحلية والجهات المعنية، على منع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وحزم وفقاً للقانون.

وأعلن محافظ كفر الشيخ هذه الإجراءات والقرارات الصارمة التي تهدف إلى منع البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومنها:

1- التعامل الفوري مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة على مدار 24 ساعة.

2- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالتنسيق مع جهات الولاية والجهات المعنية لحماية الرقعة الزراعية.

3- لا نقل للحيازات غير الجادة في سداد أقساط التقنين على أراضي الدولة.

4- غلق جميع المحاجر المخالفة غير المرخصة.

5- إيقاف نقل أي مواد بناء بدون تصريح معتمد من رئيس المركز والمدينة المختص.

6- التأكيد على دقة البيانات وسلامة الإجراءات ضد المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال في مخالفات البناء.

7- التعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من المعنيين ومن يتباطأ في اتخاذ الإجراءات.

8- حظر سير سيارات النقل الثقيل من الساعة 6 صباحًا حتى الساعة 12 ليلاً.

9- تطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن نطاق عمله بالأراضي الزراعية.

10- اتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنه للتحفظ على المضبوطات.

10 قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة أراضي الزراعية الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الاراضي الزراعية التعدي على الاراضي الزراعية الجرارات الزراعية التعديات على أملاك الدولة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الموجه الـ 22 لإزالة التعديات تعديات على الأراضي الزراعية حظر سير سيارات النقل الثقيل جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

موضوعات متعلقة

قلب حجر.. أب ينتقم من أبنائه لسبب غريب بكفر الشيخ |تفاصيل صادمة

كفر الشيخ.. إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

كفر الشيخ .. استعدادات مكثفة لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية

إجراءات صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. تفاصيل

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع الفحص الفني لسيارات الأجرة والنقل الثقيل |صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان محطة الرصف الجديدة | صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مجمع مدارس مسير للتعليم الأساسي |صور

دون خسائر بشرية.. خروج قطار عن مساره في كفر الشيخ| صور

ترشيحاتنا

نبأ صادم.. شركات التأمين ترفض تغطية سفن أمريكا والاحتلال

فرج عامر يكشف عن خطر يهدد مصر في أمم أفريقيا

تأجيل استئناف النيابة على براءة "مستريح الأدوات الصحية" ل31 يناير

بنوك الصين تعاقب روسيا والسبب حرب أوكرانيا.. تفاصيل

بعد تصريحات وزارة العمل.. غرامات تواجه المواطنين بسبب البطاقة الشخصية

هل ترتفع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة؟.. نقيب الفلاحين يجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ