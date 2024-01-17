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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قلب حجر.. أب ينتقم من أبنائه لسبب غريب بكفر الشيخ |تفاصيل صادمة

جريمة بشعة
جريمة بشعة

لم تعرف الرحمة أو الإنسانية والأبوة طريقاً إلى قلبه، فتجرد من كل هذه المشاعر النبيلة، وتحوّل إلى شيطان، فبدلاً من أن يعطف على أبنائه، فعل عكس ذلك، وأنهى حياة ابنته الكبرى عقب ضربها ضرباً مبرحاً، وأنقذت العناية الإلهية شقيقيها منه بعد إصابتهما نتيجة الضرب والتعذيب.

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أب بلا قلب.. سائق توك توك ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ

هذه الأحداث المأساوية والبشعة، شهدتها إحدى قرى مركز كفر الشيخ، فالأب المتهم يعمل سائق توك توك، تعدى بالضرب على أبنائه الثلاثة، فلفظت الابنة الكبرى أنفاسها الأخيرة على يد والدها، وأصيبت شقيقيها وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بسبب رفضهم مساعدته في أعمال تنظيف المنزل، وفقاً للتحريات الأولية، لهذه الجريمة البشعة.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول «بسنت.م» 12 سنة، طالبة، إلى مستشفى كفر الشيخ العام جثة هامدة، وشقيقتها «سهيلة.م»  11 سنة، طالبة مصابة بكدمات وسحجات بالوجه، وشقيقهما «سفيان.م» بجرح بالأذن اليسرى، وجرى حجز المصابين بالمستشفى لاستكمال العلاج.

سبب ارتكاب الجريمة 

كشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية بكفر الشيخ، قيام «م.ع» 40 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية الطايفة، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قام بالتعدي بالضرب على أبنائه وإحداث الإصابات المشار إليها والتي أدت إلى وفاة المجني عليها الأولى، وذلك لرفضهم مساعدته في أعمال تنظيف المنزل، بعد أن تركت زوجته مسكن الزوجية منذ فترة.

الأب المتهم «سوابق»

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية خاصة لـ «صدى البلد»، أن الأب المتهم بإنهاء حياة ابنته الكبرى وإصابة شقيقيها، يعمل سائق توك توك، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، وله معلومات جنائية، فهو شقي خطر تحت رقم 434 فئة «ب»، فرض سيطرة، وسبق اتهامه اتهامه في 29 قضية، آخرها 14842 لسنة 2023م، جنح مركز كفر الشيخ.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1526 لسنة 2024م، إداري مركز كفر الشيخ، وأخطرت جهات التحقيق.

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