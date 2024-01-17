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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تشغيل 112 عيادة مسائية بالمستشفيات العامة والمركزية بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والتخصصات

وزير الصحة في كفر
وزير الصحة في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، سير العمل بالمنظومة الصحية وتشغيل 112 عيادة مسائية بمستشفيات مراكز ومدن المحافظة لتقديم الخدمات الصحية على مدار اليوم والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 8 مساءً عدا يوم الجمعة والأعياد القومية، مشدداً على توفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم تشغيل 8 عيادات مسائية بمستشفى دسوق العام والتي تضم تخصصات الباطنة والجراحة والأسنان والرمد والجلدية والنساء والتوليد والأطفال والعلاج الطبيعي، و 6 عيادات بمستشفى العبور للتأمين الصحي وهي باطنة وجراحة وأسنان وعظام ورمد وقلب وأوعية دموية، بالإضافة إلى 11 عيادة بمستشفى بلطيم التخصصي وتشمل عيادات الباطنة والجراحة الأسنان والأنف والأذن والرمز والجلدية والنساء والتوليد والأطفال والصدر والعظام والمسالك.

كما أضاف محافظ كفر الشيخ، أن مستشفى كفر الشيخ العام يضم 12 عيادة مسائية هي: الباطنة والجراحة والعظام والصدر والجلدية والنساء والتوليد والأطفال والمسالك والأنف والأذن والأسنان والعلاج الطبيعي والتخدير، و11 عيادة بمستشفى سيدي سالم بتخصصات الباطنة والجراحة والعظام والصدر والجلدية والنساء والتوليد والأطفال والمسالك والأنف والأذن والأسنان والعلاج الطبيعي.

وأشار إلى تشغيل 12 عيادة مسائية بمستشفى قلين التخصصي تشمل عظام وأنف وأذن وجراحة وباطنة ونساء وتوليد وأطفال وأورام وعلاج طبيعي ومسالك وجلدية ورمد، وعيادة صدر بمستشفى صدر كفر الشيخ، وعيادتين للأسنان والرمد بمستشفى رمد كفر الشيخ، و 6 عيادات بمستشفى الرياض للعظام والباطنة والنساء والتوليد وأطفال وعلاج طبيعي وجلدية، و 4 عيادات بمستشفى بيلا تضم نساء وتوليد وأطفال وأسنان وعلاج طبيعى، أما بمستشفى فوه يوجد 7 عيادات منها الأطفال والأسنان والرمز والعلاج الطبيعى وتغذية علاجية وجلدية وروماتيزم، وعيادة جلدية بمستشفى الجلدية.

وتابع: بالإضافة إلى 4 عيادات مسائية بمستشفى برج البرلس تضم تخصصات الباطنة والأطفال والأسنان والعلاج الطبيعي، و9 عيادات بمستشفى سيدي غازي تخصصات عظام وأنف وأذن وجراحة وباطنة ونساء وتوليد وأطفال وأسنان وعلاج طبيعي وجلدية.

وأضاف: أما مستشفى مطوبس يضم 6 عيادات مسائية من جراحة وباطنة ونساء وتوليد وأطفال وأسنان وعلاج طبيعي، وعيادتين في تخصص الباطنة، وحميات وأطفال بمستشفى حميات كفر دسوق، وباطنة وحميات بمستشفى حميات كفر الشيخ، وعيادة باطنة وحميات بمستشفى حميات بيلا، وعيادة أطفال بحميات مطوبس، وعيادة أمراض كلى بمستشفى فيصل سعود.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل العيادات المسائية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم للوصول لأكبر عدد من المرضى على مدار اليوم.

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