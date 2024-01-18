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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة ملاحظين للتحقيق بسبب قصور في مراقبة لجان امتحانات الإعدادية ببني سويف

صدى البلد

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التربية والتعليم بشأن متابعة سير امتحانات ختام الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2023 التي بدأت أمس، الأربعاء، بمادة اللغة العربية، وتختتم الأربعاء المقبل 24 من نفس الشهر، حيث يزيد إجمالي عدد المتقدمين للامتحان على 59 ألف طالب وطالبة  أمام أكثر من 309 لجان على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وتضمن التقرير، الذي أعده محمد عبد التواب، وكيل الوزارة، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها اليوم تفقد خلالها عددا من اللجان الامتحانية، لمتابعة سير الامتحانات في يومها الثاني، بأداء الطلاب الامتحان مادة الدراسات الاجتماعية "فترة أولي" ومادة الحاسب الآلي "فترة ثانية".

وقرر وكيل الوزارة، إلغاء 6 ملاحظين و5 وإداريين واستبدالهم بآخرين بمدرسة الشهيد نبيل شفيق بمنشأة عاصم، إضافة إلى إلغاء ندب وإحالة مراقب الدور و2 من الملاحظين وإحالة طالب بلجنة مدرسة أسامة علي عيد الاعدادية بالحلابية بإدارة بني سويف، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية، وذلك بعد ضبط الطالب وحيازته تليفون محمول وقيامه بتصوير امتحان الدراسات  والتواصل مع أحد جروبات الغش.

كما تقرر إحالة طالبين بمدرسة صوت العرب الاعدادية المشتركة التابعة لإدارة اهناسيا وكذلك عامل الخدمات بالمدرسة لحيازتهم تليفون محمول، وفي ببا تم إلغاء ندب وإحالة أحد الملاحظين بمدرسة الشهيد نعيم عاطف الاعدادية لقيامه بتصوير امتحان الدراسات الاجتماعية، فضلاً عن إحالة أحد الطلاب للتحقيق لحيازته تليفون محمول، وكذا إحالة ملاحظة بمدرسة الثورة الاعدادية للتحقيق لحيازتها تليفون محمول داخل اللجنة.

وشدد "عبد التواب"، على عدم التهاون والتأكيد على تطبيق القرار الوزاري رقم (34) بشأن حالات الغش بإلغاء مادة واحدة أو جميع المواد وعند ضبط حالة الغش باستخدام المحمول يتم حيازة التليفون المحمول والحرمان من الامتحانات وغرامة على الطالب طبقا للقانون 73 لسنة 2017 وذلك لتحقيق الانضباط أثناء أداء الطلاب الامتحان.

 

التعليمية الأربعاء المقبل الادارات الإدارات التعليمية الأربعاء الحر الحل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني امتحانات الاعدادية امتحان الدراسات امتحان الدراسات الاجتماعية

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