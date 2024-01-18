صحة غزة تعلن حصيلة الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، إن 24620 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 61830 آخرون في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

وأضافت وزارة الصحة في غزة، أن نحو 172 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 326 آخرون خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا البرلمان الأوروبي لأول مرة، إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وبدء الجهود السياسية لإيجاد حل للحرب بين إسرائيل وحماس.

وتمت الموافقة على القرار بأغلبية 312 صوتا مقابل 131 وامتناع 72 عن التصويت في الغرفة العامة في ستراسبورج اليوم الخميس، بعد التوصل إلى حل وسط لاسترضاء المشرعين من يمين الوسط.

ويمثل نداء وقف إطلاق النار تحولا كبيرا في موقف البرلمان السابق، الذي تم الاتفاق عليه في أكتوبر، والذي دعا إلى “هدنة” إنسانية لزيادة تدفق المساعدات إلى المدنيين في غزة. ومر ذلك التصويت بأغلبية 500 صوت مقابل 21 صوتا وامتناع 24 عضوا عن التصويت.