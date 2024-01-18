الحوثي: العدوان الإسرائيلي على غزة إجرام واضح لا لبس فيه

قال زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” في اليمن، عبد الملك الحوثي، إن العدوان الإسرائيلي على غزة إجرام واضح لا لبس فيه.

وأضاف عبد الملك الحوثي، في خطاب له، أن “زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين: “العدوان على غزة جريمة بحق الشعب الفلسطيني.. حتي وإن أنكرها الأمريكيون والبريطانيون”.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرات أمريكية شنت عدة ضربات جوية في اليمن على أهداف تابعة لجماعة الحوثي.

وقال المسؤول الأمريكي إن الضربات استهدفت مواقع للحوثيين كانت معدة لشن هجمات ضد السفن التجارية والعسكرية التي تمر بالبحر الأحمر.

والثلاثاء، أعلنت القوات الأمريكية قصف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بينما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر.