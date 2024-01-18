سوريا تخسر أمام أستراليا بهدف نظيف ضمن منافسات كأس آسيا

فاز منتخب أستراليا على نظيره سوريا بنتيجة 1-0 في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023-2024، وسجل جاكسون إيرفين هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

بهذا الفوز، يحقق منتخب أستراليا انتصاره الثاني في البطولة بعد الفوز في المباراة الأولى على حساب منتخب الهند. وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

منتخب سوريا، بعد هذه الهزيمة، يتجمد رصيده عند نقطة واحدة بالتساوي مع أوزبكستان في المركز الثاني. في حين يتذيل منتخب الهند الترتيب بدون رصيد نقاط.

بفضل هذا الانتصار، يؤكد منتخب أستراليا تأهله إلى دور الـ16 في البطولة كأول المتأهلين من المجموعة، مما يضعه في موقف مريح لاستكمال مشواره في البطولة.