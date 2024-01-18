وظائف خالية للشباب | قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن كيفية التقديم بالوظائف الخالية التي تعلنها وزارة الشباب والرياضة باستمرار على توفير الوظائف الخالية للشباب في شركات القطاع الخاص المختلفة، على مستوى الجمهورية.

وظائف خالية بشركة تمويلي المنصورة

بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح في شركة تمويلي المنصورة، لأخصائي تمويل.

الحقوق والمميزات

تأمين طبي واجتماعي

رواتب مجزية

إجازات سنوية

نظام حوافز

الشروط اللازمة للتقديم في الوظيفة

موقف واضح من التجنيد

خبرة في مجال التسويق

الحصول على مؤهل عالي ومتوسط

وظائف

طريقة التقديم



للتقديم يرجي ملء البيانات المطلوبة بالاستمارة المخصصة للتقديم والحضور مباشرة بمقر المكتب الإقليمي لتمويل المشروعات شارع عبدالسلام عارف أعلي السويدي للكبلات يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتي الثالثة عصرا.

وظائف خالية في شركة الامار فودز

من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح في شركة الامار فودزأ، لعمال إنتاج.

الحقوق والمميزات

راتب أساسي 3250 جنيها

8 ساعات عمل

تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي

توفير وسائل انتقال

الشروط اللازمة للتقديم في الوظيفة



أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو فوق المتوسط

السن من 20: 40 سنة

موقف واضح من التجنيد للذكور

مواعيد العمل 8 ساعات شيفتات متغيرة

طريقة التقديم



للتقديم في الوظيفة يرجي ملء البيانات المطلوبة بالاستمارة المخصصة للتقديم في الوظيفة والحضور مباشرة بمقر مدينة 6 أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة بجوار ميزان مكة يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرا.